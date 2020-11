FC Midtjylland har med tre mesterskaber de seneste seks år givet FC København kamp om titlen som den største klub i Danmark.

I denne sæson har midtjyderne sågar slået sig vej ind til Champions League-gruppespillet.

Men et reelt magtskifte i dansk topfodbold ser landsholdsspiller i FC København Mathias 'Zanka' Jørgensen ikke. Det fortæller han i et interview med Tipsbladet, hvor han også nævner, at han ikke følger den kommende modstanders kampe i Champions League.

»Er det ikke lidt billigt? Men jeg ved i hvert fald, at de har en rigtig dygtig træner i Brian Priske, der helt sikkert har taget nogle af de ting, han syntes var brugbare herindefra, og indført dem derovre,« siger Mathias 'Zanka' Jørgensen til Tipsbladet om den tidligere FCK-assistent Priske og tilføjer:

»Uden at have set deres kampe i Europa virker det til, at det var den opskrift, der fik dem over hurdlen. Hvordan man spiller de her knald-eller-fald kampe. Og det var jo flot, hvordan de klarede det,« forklarer FCK-forsvareren.

De to mandskaber mødes på MCH Arena på søndag, hvor FC Københavns nye træner, Jess Thorup, for første gang vil have ansvaret for sin nye klub til en Superliga-kamp.

Jess Thorup har tidligere haft en fortid i netop FC Midtjylland, og hans nylige skifte fra Genk til FCK var tæt på at få betydning for den nuværende cheftræner i FC Midtjylland.

Brian Priske var blandt de absolutte topkandidater til jobbet som Thorups afløser.