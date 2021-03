Når Mathias 'Zanka' Jørgensen søndag eftermiddag tænder sin mobiltelefon igen, ved han godt, hvad der venter ham på de sociale medier.

FC København-profilen skal nemlig endnu en gang en tur til Brøndby for at spille derby, og sådan et opgør rammer om nogen også ham, der er symbolet på det, som FCK-fans elsker, og Brøndby-fans hader.

»Sociale medier er jo det frirum, hvor folk åbenbart har en idé om, at de skal have lov at te sig som neandertalere 24/7. Det er jo det farlige og ærgerlige ved sociale medier. Det er ikke kun i sportens verden, at man ser det,« siger Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Han er selv hårdfør. Efter mange år som elsket figur på den ene side af Damhussøen og hadet på den anden side har han prøvet sit. Det ændrer ikke på, at den 30-årige FCK'er gerne så, at man gjorde noget ved det snart.

Pokalfinale i Parken mellem FCK-Brøndby torsdag d. 25 maj 2017.

»Nu ser man den kampagne, der kører i Tyskland for tiden med alle de her fodboldspillere, som tager et standpunkt i forhold til, at de ikke vil finde sig i folk, der træder over stregen.«

»Jeg synes, at der burde blive slået hårdere ned på den slags krænkelser, og hvad man nu ellers kan kalde det,« siger 'Zanka'.

Internettet er én ting, og virkeligheden en anden. Også for FC København-forsvareren. Når det kommer til den virkelige verden, har 'Zanka' trods sin status som rød klud hos mange modstanderfans nemlig kun godt at sige.

»Det hører til sjældenheder, at det sker (overfusninger, red.). Og det er oftest, hvis man er på beværtninger, hvor der bliver serveret alkohol. Så cadeau til danske fodboldfans. De har det med at kunne holde deres meninger for sig selv, når vi er ude af trøjen,« siger 'Zanka' og fortsætter:

»Det sker selvfølgelig. Det kan være varevogne, der kommer kørende forbi, eller en gruppe drenge, der sidder flere hundrede meter væk og lige skal spille karle i en kort overgang. Men der har slet ikke været nogen oplevelser, der har været direkte ubehagelige.«

Og hvis de provokerende fans drømmer om, at Mathias 'Zanka' Jørgensen kunne finde på at ændre på sig selv på baggrund af deres tilråb eller beskeder, kan de godt parkere de tanker.

Den 30-årige københavner holder fast i sig selv, og han skruer hverken op eller ned for sig selv, selvom det er Brøndby, der er modstander søndag.

»Jeg lever efter den præmis, at man ikke skal lade sig styre af andre, men blot prøve så vidt muligt være den udgave sig selv, som man ser i spejlet. Der kommer ikke ekstra bravur på, når vi skal spille de her kampe for mit vedkommende,« siger 'Zanka'.