Mathias 'Zanka' Jørgensen var igen bænket for FCK, der søndag sejrede 3-1 over ærkerivalerne Brøndby.

Den 30-årige midterforsvarer var ellers vendt hjem til København sidste sommer for at gøre en forskel, men han har måttet sande, at opholdet ikke helt er gået efter hensigten.

Han har mistet sin plads på FCK-holdet, mens han samtidigt er drevet længere og længere væk fra Kasper Hjulmands landshold.

'Zanka' er lejet for sæsonen ud hos tyrkiske Fenerbahce, og spørgsmålet er, om han skal spille i FCK efter sommerferien.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

'Zanka' starter ude igen. Er han en færdig mand i FCK?

»Ej, det er han overhovedet ikke. For dem, der har set ham ude på træningsbanen, har man set en topprofessionel fyr, der har knoklet røven ud af bukserne for at overbevise træneren om, at det er et forkert valg, han har truffet. Han har taget det professionelt. Han kommer ind mod Brøndby og er med til at hive sejren i land, så han er bestemt ikke en færdig mand,« lyder det fra FCK-træner Jess Thorup.

Han har endnu ikke sat sig ned med den nytiltrådte sportschef i FCK, Peter 'PC' Christiansen', for at drøfte midterforsvarerens fremtid i København.



»Vi har sindssygt mange dygtige spillere, og 'Zanka' er en af dem. Det kommer vi til at snakke om, når vi nærmer os sommeren.' PC' er lige startet, og vi skal have lavet et overblik over, hvad der sker efter sommeren. Men mit fokus er på mesterskabsslutspillet – og ikke så meget, hvad der skal ske til sommer eller ej,« siger Thorup.

Thorup kunne glæde sig over sin første derbysejr over Brøndby søndag på 3-1. Men det var ikke uden drama. Der var heftig debat om, hvorvidt målet til 2-1 skulle få lov at stå.

FCK har fået en drømmestart på slutspillet med to sejre i de to første kampe, og nu indfinder man sig på tredjepladsen med fire point op til Brøndby og otte point op til førerholdet FC Midtjylland.