FC København-angriberen Jonas Wind rider på en bølge af succes. Senest på det danske landshold. Og det hele er far Per Wind med på sidevognen.

Han har lige overhalet sin fars to landskampe. Selv er han på fire. De ser hinanden dagligt på FCK's træningsanlæg, hvor han er spiller, og hvor far er team manager.

Og så er far også rådgiver for sønnen.

»Det er måske folk udefra, der tænker over mere det. Min far og jeg tænker ikke særligt meget over det,« siger Jonas Wind om den familære relation og fortsætter:

»Sådan har det været i en del år efterhånden. Først og fremmest er han jo min far. Og det er naturligt at tale med fædre om fodbold. Vi sparrer med hinanden, og sådan har det været, siden jeg løb rundt på ungdomsholdet. Selv om vi har den samme arbejdsplads, er der ikke meget ændret siden dengang. Han er den samme person, som han altid ville være, uanset om jeg er her eller ej,« siger han.

Per Wind har tidligere udtalt til B.T., at det er et helt bevidst valg, at man holder det i familien. Og Jonas Wind er i samme spor. Indtil videre.

»Jeg har aldrig haft en agent, så det har været min far, der har styret de ting, der har været. Det har ikke været de helt store millionkontrakter, der har været på bordet endnu, så det har min far godt kunnet tage hånd om. Jeg føler, han giver mig nok i de samtaler, jeg har med ham. Så der er ingen grund til, at jeg har en agent udefra lige nu,« forklarer Jonas Wind.



Det kan dog – ligesom far Per Wind har forklaret – komme på tale, når udlandet banker på.

Og det kan ske, før man tror det.

For Jonas Wind har spillet sin værdi et godt stykke op af transferskalaen med sit landsholdsgennembrud. Senest med et mål i 2-4-nederlaget til Belgien i Nations League.

»Nu, hvor kampen er kommet lidt på afstand, går det op for mig, at det alligevel er ret stort. Jeg er trods alt kun 21 år. Pludselig står jeg over for dem, jeg har set mange gange i tv. At være der selv i en betydningsfuld kamp for landsholdet… Det bliver ikke meget større,« siger Wind om landsholdssucessen.

Hjemme i Hvidovre fulgte Per Wind og resten af familien med. Og der var masser af støtte til FCK-angriberen, da han tjekkede telefonen efter opgøret.

»Der var masser af beskeder og opkald. Både fra familie og venner. Dem, der har været der for mig, er glade og stolte på mine vegne. Jeg fik set nogle gode videoer, hvor de sidder hjemme i stuen i landsholdstrøjer og jubler. Det er kun dejligt,« siger han.

Selv prøver Wind at nyde øjeblikket, mens spekulationerne om hans potentiale raser i medierne.

»Det er også vigtigt nogle gange lige at stoppe op og tænke over, hvad der sker. At nyde det og være i momentet i stedet for at tænke fremad hele tiden. Det kan jo hurtigt vende, men lige nu går det godt,« siger han og peger på, at han glæder sig endnu mere over medvinden efter den skade, der holdt ham ude i 10 måneder.

»Jeg havde en rigtig god periode, inden jeg blev skadet, hvor det kørte på skinner. Så kom der et kæmpe bump på vejen. Nu sætter jeg selvfølgelig stor pris på det, det er en af de få positive ting ved at have været skadet, at man sætter mere pris på det,« siger han.

Far og søn har lagt en karriereplan for Jonas Winds karriere, der lyder på, at han skal til udlandet om et år til halvandet. Og Per Wind mener – ligesom tidligere FCK-manager Ståle Solbakken gjorde i foråret – at prisen på Jonas Wind kan komme et godt stykke over 100 millioner kroner.



Men lige nu vil Wind junior helst bare blive i vante rammer.

»Jeg har altid sagt, at jeg er meget glad for at være i København. Det er den klub, jeg altid har holdt af. Der findes ikke meget bedre. Jeg vil være med til at få vendt en skidt sæsonstart, så vi kan vinde noget. Jeg har slet ikke travlt med at komme videre,« siger han.