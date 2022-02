David Nielsen og Stig Inge Bjørnebye har begge givet udtryk for, at Jack Wilshere kan få debut for AGF mod Vejle på fredag.

Det har tydeligvis fået en masse AGF-fans til at købe billet til opgøret i Nørreskoven.

Vejle Boldklub melder i hvert fald, at der nu er udsolgt på udebaneafsnittet til kampen.

Dermed er der solgt 1.400 billetter, og AGF arbejder nu på, at få udvidet afsnittet.

Jack Wilshere, tidligere Arsenal-profil og engelske landsholdsspiller træner for første gang i AGF. Foto: Bo Amstrup Vis mere Jack Wilshere, tidligere Arsenal-profil og engelske landsholdsspiller træner for første gang i AGF. Foto: Bo Amstrup

De to hold er i dialog om udvidelsen, og der vil muligvis komme flere billetter til rådighed.

Skal du have en billet, så hold øje med AGFs hjemmeside, hvor de vil informere om en eventuel udvidelse.

David Nielsen kunne i øvrigt fortælle, at Jack Wilshere højst sandsynligt vil starte på bænken, men mon ikke, at de vil sende ham på banen, så de medrejsende fans får ham at se i aktion.

Kampen spilles fredag klokken 19.00.