Til sommer vil FC Københavns William Kvist ikke længere kalde sig fodboldspiller, men bestyrelsesmedlem. Logoet vil dog forblive det samme.

Og det er en velovervejet beslutning og et eventyr, han ser frem til. End ikke en tur til en udenlandsk klub kunne faktisk friste den 34-årige midtbanemand.

Det fortæller han på et pressemøde i Parken mandag.

»I sommer havde Ståle (Solbakken, red.) og jeg en snak om, at jeg skulle et andet sted hen og spille, men det havde jeg på ingen måde lyst til. Jeg er FCK'er, og det har jeg været, siden jeg var lille,« siger Kvist og uddyber:

»Timingen er rigtig nu. Jeg spiller ikke så meget mere. Nu har jeg kørt et godt år, hvor jeg har givet så meget til holdet som muligt og forsøgt at bevare vores gode FCK-kultur. Jeg tror, at det ville være svært at køre videre et år mere,« fortæller han.

Hvis jeg skulle pege på en ting, der skulle have været anderledes i min karriere i FCK, så kunne det have været sjovt at opleve en anden træner i klubben William Kvist

WIlliam Kvist havde ellers et år tilbage af sin kontrakt, men mere skulle det altså ikke blive til.

Er det din egen beslutning at stoppe, eller har Ståle Solbakken taget beslutningen for dig?

»Det er en kombination. Siden jeg var 19 år gammel, har jeg tænkt på, hvornår jeg skulle stoppe. Og forberedt mig på det. Da Ståle henter mig hjem, siger han hurtigt, at han godt kunne tænke sig, at jeg kom ind i organisationen på et tidspunkt.«

»Og så er det selvfølgelig blevet intensiveret. Så selvfølgelig har de snakke haft sin indvirkning, men det har gået meget godt hånd i med, hvad jeg har følt, var det rigtige.«

400 kampe blev det til i FCK-trøjen, ligesom han med al sandsynlighed snart vil kunne glæde sig over sit ottende danske mesterskab. Alt sammen noget, den mangeårige anfører er utrolig stolt af.

Men han ved også godt, hvad der skulle været gået anderledes, hvis han kunne bestemme.

»Det er ikke en kritik af Ståle (Solbakken red.), men jeg har stort set kun haft ham som træner, og hvis jeg skulle pege på en ting, der skulle have været anderledes i min karriere i FCK, så kunne det have været sjovt at opleve en anden træner i klubben. Det kunne have været interessant,« fortæller han.

På mandagens pressemøde i Parken var FCK-træner Ståle Solbakken også til stede. Foto: Nils Meilvang Vis mere På mandagens pressemøde i Parken var FCK-træner Ståle Solbakken også til stede. Foto: Nils Meilvang

Alligevel er han meget taknemmelig for, hvad den norske FCK-træner har gjort for ham.

»Han har udviklet mig, dannet mig, sendt mig til udlandet, hentet mig hjem igen, og nu har han pensioneret mig. Og det er jeg meget tilfreds med,« fortæller han.

Fra sommer er den 'titlen' derfor bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment for Kvist, ligesom han også træder ind i bestyrelsen hos FC København og Nordisk Films esportsorganisation North.

Og selvom det ikke er nok til at udfylde alle 37 timer, så får William Kvist nok at se til - nu på hjemmebane i privaten med partneren Christine Vitved.

»Lige siden vi blev kærester, er fodbold kommet før alt andet. Altid. Og jeg glæder mig da til, at det ikke længere skal være sådan. Vi er i gang med at renovere hus, og vi har købt et sommerhus. Så vi er ved at være godt på vej til være rodfæstet i København.«