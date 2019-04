William Kvist, der spiller i FC København og har masser optrædener for det danske landshold, stopper til sommer karrieren.

Det oplyser FC København i en pressemeddelelse.

»Jeg er enormt stolt over, hvad jeg har opnået i min karriere som spiller både på klubplan og for det danske landshold, men jeg føler, at timingen er den rigtige nu,« siger William Kvist i pressemeddelelsen.

William Kvist har de seneste sæsoner måtte se længere og længere efter spilletid på både FC Københavns hold og landsholdet.

Derfor har han nu indset, at det er på tide at indstille karrieren.

»Klubben er et rigtigt godt sted, og jeg må konstatere, at de klarer sig okay uden mig på banen efterhånden. Nu vil jeg nyde de sidste kampe og glæder mig meget til at hilse på fansene til OB-kampen søndag aften,« siger han.

Når netop kampen mod OB på søndag er spillet færdig, vil William Kvist blive hyldet foran Nedre C-tribunen. Derfor håber klubben, at fansene vil blive længere og hylde den aldrene FCK-spiller.

William Kvist har gennem sin karriere været i både FC København, Stuttgart, Fulham og Wigan. Han har spillet 422 kampe for FC København og 81 for det danske landshold. Han har vundet syv danske mesterskaber og tre pokaltitler med FC København.