Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Som aktiv var William Kvist ikke bleg for at forsøge alverden for at optimere sin hverdag som professionel fodboldspiller.

Og den slags er han ikke stoppet med, bare fordi fodboldkarrieren er ovre.

I et interview med Berlingske fortæller den tidligere landsholdsspiller og nuværende medlem af FC Københavns bestyrelse, at han blandt andet har tillagt sig en ny vane i forsøget på at finde mere ro og glæde.

En vane, som nogle måske vil grine af, siger han.

»Jeg er begyndt at gå barfodsture i Solbjerg Parkkirkegård, gerne når det er lidt varmere i vejret. Så tager jeg mine sko og strømper af og går en god tur med bare tæer i en halv times tid,« siger William Kvist til Berlingske, der spørger, hvad Københavns 'oversete åndehul' er.

»Det grounder mig og gør mig roligere og gladere. Mange vil nok grine lidt af det, og det kan jeg også godt selv, men jeg håber, at de også tør prøve det. Det giver mindfulness for mig. Jeg er dog ikke begyndt at kramme træerne endnu, men jeg afviser ikke noget.«

Foto: Emil Helms Vis mere Foto: Emil Helms

William Kvist fortæller desuden i interviewet, at han blandt er begyndt at cykle til Parken, når FC København spiller hjemmebanekampe, fordi 'han øver sig på at være fan'.

38-årige Kvist stoppede sin aktive karriere i 2019 efter fire afsluttende år i FCK. Han nåede 81 kampe på det danske landshold.