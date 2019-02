William Kvist er i karrierens efterår. Det ved han godt selv, og egentlig lever han fint med den rolle, han har i F.C. København lige nu.

For selvom han bruger mere tid på bænken end banen under kampene, er fodboldglæden der stadig, fortæller William Kvist i et interview med TV3 Sport.

»Der er en fødsel og en død, og jeg er nok tættere på døden end før,« siger William Kvist med et smil om rollen på bænken. FCK-profilen understreger, at han stadig er glad, har masser af energi og ser frem til at snøre støvlerne på Jens Jessens Vej på Frederiksberg hver dag.

Han har hele tiden vidst, at der i denne sæson var langt til en plads i startopstillingen. I mandagens kamp mod Vendsyssel sad midtbanespilleren endnu engang på bænken, men det er han afklaret med.

William Kvist er ofte at finde på bænken under FCKs kampe. Foto: Henning Bagger Vis mere William Kvist er ofte at finde på bænken under FCKs kampe. Foto: Henning Bagger

»Jeg havde en god snak med Ståle i sommer om, hvad rollen formentlig ville blive. Jeg skal ikke nogle andre steder hen. Jeg elsker at være her. Det er mit sted, og derfor må jeg indtage den rolle, der nu engang er,« siger William Kvist, hvis kontrakt med F.C. København udløber i sommeren 2020.

Og under den samtale han taler om, var Ståle Solbakken meget ærlig i sin udmelding overfor William Kvist, der i sommer også fik frataget anførerbindet.

»Han sagde, han ville komme til at satse på Zeca, og det var ham der på både kort og lang bane skulle være mere central, og jeg nok var ved at komme ind i mit efterår. Det skifte ville han komme til at lave, og det skulle jeg være opmærksom på.Og det, sagde jeg, var hans beslutning. Det var helt fair. Der var ikke noget ondt i det,« siger William Kvist og fortsætter:

»Jeg har øvet mig på at tackle svære situationer, men det handler også om ikke at tage det ego med ‘stor profil’ og ‘årets spiller engang’ og ikke lade det ødelægge ens hverdag,« siger William Kvist, der får alvor blev sat tilbage efter sommerens VM efter et forår, hvor han så småt var røget af holdet.

William Kvist blev skadet under kampen mod Peru ved VM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist blev skadet under kampen mod Peru ved VM. Foto: Liselotte Sabroe

Allerede under den første kamp kom midtbanespilleren alvorligt til skade, da han som følge af et sammenstød brækkede ribben og punkterede en lunge. Da Danmark blev slået ud af Kroatien meddelte William Kvist, at han stoppede på landsholdet.

Og spørgsmålet er så, om han allerede efter denne forårssæson stopper den professionelle karriere helt, selvom han og F.C. København har papir på hinandet i knap halvandet år endnu.



»Før i tiden ville jeg have lagt tre-og femårsplaner, men nu tager vi et halvt år ad gangen. Kroppen er glad og frisk, og hovedet har det godt. Jeg bidrager og gør det, jeg skal gøre. Så må Ståle være glad for at have Superligaens måske bedste udskifter på midtbanepositionen. Det er det. Jeg følte også efter i sommer. Skulle jeg noget andet? Det var meget hurtigt et nej. Det her er mit, det er det, jeg elsker, og så må jeg også indtage den rolle, der er,« siger William Kvist med et smil til TV3 Sport.

Udover at være fodboldspiller i F.C. København, er William Kvist også ansat som konsulent for A-landsholdet hos Spillerforeningen.