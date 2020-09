Kamil Wilczek kom godt nok på tavlen mod sine gamle holdkammerater fra Brøndby, der gjorde alt for at komme under huden på ham. Især én Brøndby-spiller.

For norske Sigurd Rosted gjorde sit for at tirre polakken gang på gang. Og det virkede efter planen, lod det til. Selv var polakken ikke meget for at tale om Rosted, da B.T. spurgte ind til duellen.

Men over for TV3+ lagde han ikke skjul på sin irritation, da han blev foreholdt, at Rosted havde fortalt, at Wilczek havde 'trashtalket' kampen igennem.

»Jeg talte ikke med ham. Hvad skulle jeg snakke med ham om? Problemet er, at han tror, han er bedre, end han er. Jeg er ligeglad med ham og fokuserer kun på mit spil. Sådan er fodbold. Han vil skabe et alibi på tv,« siger Wilczek i klippet, du kan se øverst i artiklen.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Det var nogenlunde samme budskab, han gentog, da B.T spurgte ind til Rosted-duellen.

»Jeg fokuserede ikke på ham. Jeg fokuserede på mig selv. Sådan er det,« siger Wilczek, der med egne ord ikke lagde mærke til, om Brøndby-spillerne var efter ham verbalt.

»Jeg aner det ikke. Jeg talte ikke med dem. Hvis jeg vil tale med dem, inviterer jeg på kaffe. Jeg fokuserede på mig selv,« siger polakken.

Til gengæld ærgrede han sig over, at han ikke fik scoret i hvert fald ét mål mere, end det lykkedes ham. Wilczek bragte københavnerne på 1-0, men han havde kort tid efter muligheden for at fordoble føringen.

I stedet prøvede han at spille sig selv i oplæggerens rolle. Forgæves.

»Vi havde mange målchancer. Især mig selv i første halvleg. Jeg missede den første, og på den anden traf jeg en forkert beslutning. Sådan er det nogle gange i fodbold. Det handler om at træffe de rigtige beslutninger. Jeg ville gøre chancen større, men det var den forkerte beslutning, og nu endte det sådan her,« siger han med henvisning til nederlaget på 1-2.

Wilczek scorede også i sin Superliga-debut for FCK, hvor han kom på tavlen med to mål i 2-3-nederlaget til OB.