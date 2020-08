»Jeg er professionel fodboldspiller, og det her var det bedste for mig lige nu. Jeg havde en fantastisk tid i Brøndby, og den vil jeg aldrig glemme.«

Sådan svarer den nye FCK-spiller Kamil Wilczek på spørgsmålene om sin fortid som topscorer hos Brøndby, mens han nu skal tørne ud for rivalerne.

»Jeg forstår godt, hvis FCK-fans har svært ved at se mig i en FCK-trøje. Men så må jeg bare overbevise dem ved at score mål. FCK giver mig chancen for at vinde titler og spille i Europa.«

Torsdag blev han præsenteret som ny FCK-spiller i en af de mest overraskende transfers i dansk fodbold nogensinde.

FCK træner og introducerer deres nye spiller Kamil Wilczek på Frederiksberg torsdag den 6. august 2020. Kamil Wilczek er blevet ansat på en treårig kontrakt. Angriberen kommer fra tyrkiske Göztepe.Kamil Wilczek trænede med for første gang torsdag. Foto: Nikolai Linares Vis mere FCK træner og introducerer deres nye spiller Kamil Wilczek på Frederiksberg torsdag den 6. august 2020. Kamil Wilczek er blevet ansat på en treårig kontrakt. Angriberen kommer fra tyrkiske Göztepe.Kamil Wilczek trænede med for første gang torsdag. Foto: Nikolai Linares

Her afslører Kamil Wilczek, at det gik skidt i hans tyrkiske klub Göztepe, som han skiftede til fra Brøndby i januar.

»Jeg valgte at tage til FCK, fordi jeg efter en periode i Tyrkiet, hvor der var mange problemer, så er det det bedste for mig og min familie. FCK giver mig chancen for at vinde titler og spille i Europa,« siger angriberen.

Kamil Wilczek har gennem de seneste timer fået mange vrede henvendelser og kommentarer fra Brøndby-fans, hvilket han forsøger at ignorere.

»Det forsøger jeg at ignorere. Brøndby vil altid være i mit hjerte. Det ændrer det her ikke på. Jeg forstår godt Brøndby-fansenes reaktion, men jeg forsøger ikke fokusere på det. Jeg vil gerne holde det lidt på afstand, da det er en følsom periode lige nu,« siger Wilczek, der ikke forventer den varmeste modtagelse fra Brøndbys fans.

»Jeg skal nok finde et andet sted at bo her i København end sidste gang. Jeg er ikke bange for at støde ind i Brøndby-fans. Hvis folk har et problem med mig, så skal de være velkommen til at sige det,« siger Kamil Wilczek.

Han håber dog, at folk har forståelse for hans situation.

»Folk skal også forstå, at jeg er en professionel fodboldspiller. Familien savnede København. Det var en svær beslutning, men den rigtige beslutning. Jeg skulle lige tænke det hele igennem og snakke med en masse folk.«