Kamil Wilczeks navn er fredag morgen blevet fjernet fra landsholdsvæggen på Brøndby Stadion af utilfredse fans.

Polakken lavede torsdag det helt forbudte skifte set med Brøndby-øjne, da han skiftede til ærkerivalerne fra FC København. Og Wilczek er nu uden tvivl et navn, man skal ytre varsomt på Vestegnen.

I hvert fald gør man sit til, at man ikke vil mindes polakken.

På Twitter er der blevet delt et billede af den såkaldte landsholdvæg på Brøndby Stadion, hvor samtlige Brøndby-spillere, der har opnået landskampe for deres respektive land, bliver hyldet.

Brøndby-fans har i løbet af natten fjernet Kamil Wilczeks navn fra deres landsholdsvæg på stadion!

Her er Wilczeks navn blevet overmalet. Ifølge B.T.s oplysninger er billedet ægte, og hærværket skulle være foregået fredag morgen.

Selvom Brøndby-fans gerne vil slette Wilczek fra klubbens historiebøger, så kan man ikke ændre på, at polakken igennem fire sæsoner formåede at blive klubbens mest scorende spiller. Helt konkret blev det til 92 mål i 193 kampe.

I januar 2020 skiftede han så til tyrkiske Göztepe. Dengang forlod han klubben som en helt, en klublegende, men blot syv måneder senere smed han dét eftermæle i skraldespanden.

Torsdag i denne uge blev han præsenteret på en treårig kontrakt hos rivalerne fra FC København.

