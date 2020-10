Der ligger næppe nogle blågule julekort i Wilczeks postkasse denne jul!

Kamil Wilczek hørte i forvejen til blandt de mest upopulære personer på den københavnske vestegn - og nu kyler han selv brænde på det bål.

For den polske FC København-angriber hygger sig tydeligvis kongeligt over konflikten mellem Riza Durmisi og Brøndby.

På sin Instagram-profil har Kamil Wilczek således lagt følgende billede op:

Her lægger han ikke skjul på, hvad han tænker om den tidligere Brøndby-yndling Riza Durmisi, der har lagt sig ud med sportslige ledelse i Brøndby - efter et potentielt skifte hjem til barndomsklubben gik i koks.

Og Brøndby-fansenes reaktion på polakkens drilleri er heller ikke til at tage fejl af - her et udsnit af reaktionerne på Twitter:

Hold kæft, Kamil dit misfoster

Shit et skvat!

Lige som man troede, han ikke kunne blive mere ynkelig.

Bounty on his fucking head

Den tidligere Brøndby-anfører Kamil Wilczek knuste sine tidligere fans' hjerter, da han i sommer skiftede til FC København - et halvt år efter, at han havde taget en brødbetynget afsked med Brøndby.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Efterfølgende har polakken været lagt for had i Brøndby, og det har blandt andet medført trøjeafbrændinger - samt at Wilczek dagligt må beskyttes af både vagter og politi.

FCK-fansene hygger sig omvendt over angriberens Instagram-story:

Kamil troller. Han er en af os!

Nej den er meget spot on. Bravo Kamil, bravo

Det fandme sjovt

Riza Durmisi sagde onsdag i et stort interview med B.T. følgende om sit forliste skifte hjem til Brøndby:

»Jeg ville vise, hvad loyalitet er, når Kamil Wilczek skifter til FCK, så ville jeg komme tilbage og kæmpe for klubben.«

Brøndby ligger pt. på førstepladsen i Superligaen med maksimumpoint - FC København er på niendepladsen med fre point for fire kampe.