Som B.T. mandag kunne fortælle, prøver FCK at lokke Viborgs cheftræner, Jacob Neestrup, til hovedstaden som ny assistenttræner for Jess Thorup.

Og det er ikke noget, man ligefrem jubler over i Viborg.

Det gælder heller ikke byens borgmester, Ulrik Wilbek.

Den mangeårige håndboldtræner bejler i hvert fald til Neestrup på sin Facebook-side.

'Er det ikke sjovere at være chef for et hold, der kan rykke op, end at være assistent for FCK?' starter han sit opslag med.

'Viborgs lokale fodboldstolthed, VFF, har i denne sæson klaret sig fantastisk i 1. division. VFF fører ikke bare divisionen sikkert. Man har spillet glimrende fodbold – senest i fredags – da ikke uefne Helsingør blev sendt hjem med et 3-0-nederlag. Det er blevet sjovt at gå til fodbold igen, og jeg ærgrer mig virkelig over, at der ikke er flere end omkring 400, der må lukkes ind på stadion.'



'En af årsagerne til VFF's succes er den sportslige ledelse og selvfølgelig ikke mindst træner Jacob Neestrup. Jacob har på kort tid skabt et solidt og stabilt fundament bestående af stabile spillere, men også enere, der stikker lidt ud. I Viborg er vi naturligvis stolte over, at vores fodboldhold ser ud til at have en realistisk mulighed for at vende tilbage til den bedste række i en sæson, hvor 1. division aldrig har været stærkere.'



'Men nu kan jeg høre på jungletrommerne, at Neestrup måske er på vej tilbage til FCK for at blive assistent for Jess Thorup i FCK.'



'Jeg håber, du bliver i Viborg, Jacob. Fordi jeg synes, du skal gøre arbejdet færdigt og få den fortjente goodwill. Fordi jeg holder med Viborg, og fordi jeg tror, det vil være en fantastisk platform for dig, hvis I lykkes med forehavendet. Du har tid nok til at komme videre, og med en oprykning på cv'et er de fleste døre åbne.«

Indtil videre kan Wilbek ånde lettet op. For forhandlingerne er strandet, efter at FCK har budt 'fornærmende lavt' på Neestrup.

Derfor skal der flere penge på bordet, hvis han skal vristes fri af Viborgs tilfredse arme.