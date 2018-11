Morten Wieghorst modtog mandag morgen en fyreseddel i AaB efter det, AaB-ledelsen kalder for skuffende resultater.

Det inkluderer 67 point i de seneste 66 kampe, hvoraf der kun er hentet én sejr i de seneste 12 kampe. I AaBs seneste kamp mod Vejle blev det kun til ét point, og den kamp har sportschef Allan Gaarde blandt andet peget på som 'et skridt tilbage' for klubben.

Morten Wieghorst har mandag aften givet interview til blandt andre DR, hvor han sætter ord på sin fyring og Allan Gaardes udtalelser i forbindelse med fyringen. Og i forhold til kampen mod Vejle er han ikke enig med sportschefen.

»Nej, det er jeg ikke. Det var en lige kamp, men det er hans beslutning, og den følger med i hans job. Jeg kan ikke løbe fra, at vi manglet sejre, men de seneste tre kampe har budt på bedre præstationer.«

»Det er en tæt række, og jeg tror mere, man skal kigge på de forventninger, der er til en klub som AaB. Om de stemmer overens med virkeligheden og de muligheder, man har,« siger Morten Wieghorst til DR.

Foruden Allan Gaarde er det en samlet bestyrelse, der står bag beslutningen om at fyre Morten Wieghorst.

Allan Gaarde sætter i mandagens udmeldelse også ord på, at det spillemæssige heller ikke er der, hvor klubben ønsker det.

»Dernæst handler det også om den spillemæssige udvikling, og der synes jeg ikke, at vi er kommet langt nok... I den tid hvor Morten har været træner, har vi i gennemsnit kun scoret lidt over et enkelt mål pr. kamp, hvilket er under det, man kan forvente af en trup af vores kaliber. Jeg synes, vi har en spillertrup med et større potentiale end det, vi leverer,« sagde Allan Gaarde mandag til B.T. Sport.

Den er Morten Wieghorst heller ikke med på.

»I og med, at han siger det, så skyder han jo tydeligt på mig. Det er også sjældent, at en sportsdirektør fyrer sig selv. Det kan han have sin mening om. Jeg har forsøgt at udvikle holdet og spillet, og jeg har heller ikke altid været tilfreds med vores udvikling, men en træner er også afhængig af en sportsdirektørs arbejde,« siger den nu tidligere AaB-træner til DR.

AaBs trup var overraskede, da de til morgenmaden mandag blev informeret om ledelsens beslutning. De har endnu ikke fået sagt farvel til Wieghorst, der forløb klubben uden at sige farvel.

»Han (Morten Wieghorst, red.) har om nogen givet sig 100 procent i jobbet, og jeg kan forestille mig, at fyringen rammer ham hårdt. Jeg har tænkt mig, at jeg på et tidspunkt vil forsøge at komme i kontakt med ham. Vi vil gerne takke ham for godt samarbejde, og vi føler alle med ham lige nu. Jeg forstår udmærket, at han straks forlod vores træningsanlæg. Tæppet er jo revet fuldstændig væk under hans fødder,« sagde Rasmus Würtz til B.T. Sport mandag.