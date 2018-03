AaB er med det uafgjorte resultat i hjemmekampen mod AC Horsens for første gang i denne sæson placeret i Superligaens top 6. Alligevel var nordjydernes cheftræner, Morten Wieghorst, i alt andet end godt humør, da BT’s udsendte fodboldreporter mødte ham i katakomberne under Aalborg Portland Park.

»Jeg nyder ikke at se spillerne løbe rundt på en bane, der er dækket af sne. Jeg synes, spillet er for tilfældigt og jeg synes det er alt for farligt. Faktisk frygtede jeg for, at spillerne på begge hold skulle pådrage sig alvorlige skader,« sagde Morten Wieghorst efter ’sneboldkampen’, der blot blev overværet af 2.116 tilskuere. Det laveste antal i Aalborg i 25 år!

»Jeg synes, det er en diskussion værd, om man skal spille fodbold på en bane som denne. Det blev speciel form for fodbold, men jeg synes at man så et AaB-hold, der specielt i anden halvleg formåede at trykke Horsens i bund,« sagde Morten Wieghorst.

Hans synspunkt om, at kampen burde være blevet udsat til en anden dag blev dog ikke bakket op af Horsens-træner Bo Henriksen.

»Det er indiskutabelt, at banen var glat og at den var svær at spille god fodbold på. Men jeg er enig med dommeren i, at den ikke var farlig, fordi faldene skete i blød sne,« sagde Bo Henriksen med et skævt smil.

Efter den målløse første halvleg kom hjemmeholdet foran 1-0 på Kasper Pedersens fuldtræffer på hovedstød efter et hjørnespark af Kasper Kusk.

»Jeg håbede, jeg skulle blive matchvinder, men desværre udlignede Jonas Borring for Horsens et par minutter senere, da de overspillede os i forsvaret,« sagde Kasper Pedersen, der trods den uafgjorte kamp ser optimistisk på AaB’s chancer for at spille sig i top 6 og dermed ind i mesterskabsslutspillet.

»Vi møder i den næste to kampe Randers og AGF. Jeg vil på forhånd ikke kalde det for et drømme-slutprogram, men jeg tror på, at vi kan sikre os så mange point, at kvalifikationen kommer i hus. Kort sagt: Vi skal gå efter det,« sagde Kasper Pedersen.

Hos AC Horsens ærgrede Alexander Ludwig sig over, at østjyderne endnu engang kom bagud.

»Det er ved at blive en dårlig vane. Nu er vi kommet bagud 0-1 tre kampe i træk, og så er det altså svært at vinde fodboldkampe. Men at vi alligevel får point, er et godt bevis på, at vores moral og tro på egne evner er stor,« sagde stopperen.

Før grundspillet sidste to kampe er AC Horsens placeret på en femteplads med 32 point.

»Vi vil jo gerne i top 6. Men skal det lykkes, skal vi formentlig have point mod både Brøndby og Lyngby. Det er ikke umuligt, men det bliver svært,« lød Alexander Ludwigs slutreplik.