Der var én ting, Daniel Wass ikke gad at høre på, da han mødte pressen efter 1-1 mod AGF.

For på det allerførste spørgsmål blev Brøndby-stjernen spurgt ind til, hvorfor Brøndby nok engang leverede godt i første halvleg, inden man mislykkedes med at holde kadencen.

Og så fløj det ud af Wass:

»Nej, nej, nej. Det er et dårligt spørgsmål. For helvede, det er altid så negativt! Det var det også sidst,« sagde Brøndby-stjernen først opgivende, men trods alt i overbærende stil.

Er der grund til at være positiv nu så?

»Nej, altså, men alligevel. Jeg synes stadig, vi spillede en fin kamp, og vi lavede en fejl. Det var det, de scorede på - en forsvarsfejl, og det skal vi selvfølgelig ikke lave. Ellers så sig mig en chance, de har haft i kampen,« lød det fra Wass, der af pressen blev mindet om en AGF-friløber, hvor Felix Beijmo burde have spillet Patrick Mortensen helt fri.

»Ja, det er klart. Men det er så også den eneste. Ellers har de ikke noget, hvor vi har noget mere og har hele spillet. Men det er klart, at de ikke skulle have haft det mål, og vi skulle have været mere kyniske oppe foran mål i første halvleg.«

Og dét skulle Brøndby.

Holdet fra vestegnen spillede nemlig en stærk første halvleg og dominerede de aarhusianske gæster, der blev holdt totalt fra fadet, mens Brøndby misbrugte flere chancer.

»Selvfølgelig er man irriteret, når man ikke får tre point. Men det positive er, at vi ikke taber vores kampe og hele tiden får point.«

En fejl i anden halvleg fra forsvarsstyrmanden Jacob Rasmussen, der ellers har været altafgørende for at stabilisere Brøndby-defensiven denne sæson.

Og det ærgrer cheftræner Jesper Sørensen, der så sin forsvarer træde væk fra et område og efterlade AGF-angriber Patrick Mortensen helt fri til at sparke bolden i kassen.

»Jeg er ikke enig med Jacob i, at han skulle træde frem, og det tror jeg ikke, at han selv er, når han ser det igen. Men vi laver alle fejl, og her blev det straffet,« siger Jesper Sørensen og vurderer kampen:

»Vi holdt AGF fra det, de gerne vil og de havde vel ikke et skud på mål i første halvleg. Men så administrerede vi vores føring lidt for meget i forhold til, at vi kunne have angrebet hårdere.«

»Vi må give cadeau til AGF, og så holdt vi den selv i tredje gear. Vi havde svært ved at finde løsningerne, der skulle bringe os igennem AGFs sidste linje, mens vi var lidt uskarpe i de sidste ting.«

