Hans holdkammerater i FC København kommer kørende til træning i dyre bil. Robert Skov kører i bus 9A.

Og mens flere af FCK-stjernerne bor i store lejligheder ud til Københavns Havn, har Robert Skov indlogeret sig i en lejet Airbnb-lejlighed på Frederiksberg.

I første omgang i ti dage, men det ender nok med en måned, hvis han kan få lov at forlænge.

For han har brugt rigeligt tid på hotel i januar, siger den nye FC København-spiller, der i dag skifter det hyggelige Frederiksberg ud med mere infernalske Telia Parken, hvor FC København og Brøndby mødes i et ægte pokalbrag.

Animeret af fordommene om FC København og klubbens indkøb satte BT sig ned med den nyudklækkede københavner med 12 spørgsmål inspireret af internettets sureste opstød.

Hvorfor tog du ikke bare til udlandet og tjente nogle penge, og så skiftede hjem til FCK, når det gik galt? De står jo alligevel altid klar…

»Den måde, jeg har udviklet mig på, og de skridt, jeg har taget i min korte karriere, har været med fokus på udvikling og på spilletid. Da jeg forlængede i Silkeborg, havde jeg kun et halvt år tilbage og kunne godt være taget andre steder hen og have skrevet kontrakt med en klub, uden der var kommet nogen transfersum til SIF. Men jeg valgte at forlænge, fordi jeg troede, at det var det rigtige, ligesom jeg tror, at det er det rigtige at skifte til FCK nu.«

Hvis du er så talentfuld, hvorfor blev du så ikke som yngre hentet til en større klub end Silkeborg ligesom Kasper Dolberg?

»Jeg var ikke lige så talentfuld som Kasper Dolberg og som mange andre. Jeg er kommet lidt senere. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at komme igennem på, men for mig har det nok bare taget lidt længere tid. Det er ikke noget, der går mig på. Det er bare den måde, jeg er på.«

Hvor meget bedre end dig var Kasper Dolberg, da I spillede sammen?

»Det er svært at sige. Da jeg spillede andetårs U17, var han førsteårs, og der var han en del skadet, og han spillede ikke så meget. Men han kom så helt vildt godt tilbage og gjorde det vildt godt. Det, han leverede som andetårs U17-spiller, var selvfølgelig bedre end det, jeg gjorde. Kasper er en sindssygt dygtig spiller, og der er ikke nogen grund til at sammenligne ham og mig, for vi er to vidt forskellige spillere.«

Er du en tryghedsnarkoman, når du ikke turde forlade Silkeborg før nu?

»Det var det rigtig tidspunkt at forlade Silkeborg på, men jeg ved ikke, om jeg er tryghedsnarkoman. Jeg har boet ude, siden jeg var 17 år, så det er ikke sådan, at jeg har boet hjemme ved mine forældre indtil nu og ikke aner, hvordan man bor i et hjem. Selvfølgelig handler det om at være tryg de steder, hvor man tager hen. Men hvis man tager til udlandet, går jeg også ud fra, at man har en fornemmelse af, at man her føler sig tryg, før man gør det. Jeg tror, det er blæst op, om man er tryghedsnarkoman. Man tror på, at man kan være tryg det sted, hvor man tager hen. Det er et kæmpe skridt at tage til København fra Silkeborg, og her tror jeg på, at jeg kan være tryg og levere de resultater, der bliver forventet af mig.«

Ville du ikke ønske, du havde valgt noget andet end FCK, når Viktor Fischer pludselig sidder ved siden af dig i omklædningsrummet?

»Overhovedet ikke. Jeg synes, det er virkelig fedt, at han er kommet til. Vi kender alle sammen Viktor. Han er en sindssygt dygtig fodboldspiller og har et stort navn i dansk fodbold. Grunden til, at jeg tog til FCK, var også, at jeg ønskede større udfordringer og mere konkurrence om pladserne. Det, er jeg sikker på, er med til at udvikle mig som spiller. Der vil altid været gode fodboldspillere jo bedre, man selv ønsker at blive.«

Hvor sur er du over, at du ikke fik et pressemøde, når Viktor Fischer gjorde?

»Slet ikke. Jeg har ikke behov for fest og farver. Det passer mig fint med den måde, jeg blev præsenteret på. Selvfølgelig er Viktor et større navn i dansk fodbold, end jeg er. Det har jeg ikke noget imod. Det er sådan, det er, og det forstår jeg godt. Hvis jeg sad og sagde, at jeg havde et større navn end Viktor Fischer, ville folk begynde at grine. Det er jeg jo ikke. Jeg forstår godt, at klubben gerne ville vise, at han er et stort navn. At de er stolte over at kunne hente så stor en spiller hjem. Det har jeg fuld respekt og forståelse for.«

Hvor bange er du for at skulle sparke hjørnespark nede i Brøndby-fansenes ende?

»Det er jeg ikke. Det er jo det, der er med til at gøre det fedt. Jeg frygter det ikke, for det er bare med til at gøre, at fodbolden lever. At der er fans, der er kultur og der bliver råbt og skreget. Det er kun fedt. Jeg glæder mig helt vildt meget. Det er en sindssygt vigtig kamp, og en kamp vi skal vinde.«

Du skifter fra Peter Sørensen til Ståle Solbakken. Kan du også godt lide at blive banket over fingrene med en hammer? Er du masochist?

»Det passer mig fint, at det er kontant og ærligt. Det vigtigste for mig er, at trænerne er ærlige, og der er klare linjer. Det er det, jeg har været vant til. På nogle punkter kan de godt minde lidt om hinanden. Peter udviklede mig rigtig meget både personligt, men også som fodboldspiller. Den kontante kommunikation har været med til at rykke mig rigtig meget. Jeg føler, at jeg står stærkere i dag ved, at jeg fik det fra en tidlig alder gennem Peter.«

Du kommer ikke til at spille Champions League næste år, så hvorfor skulle du pludselig udvikle dig ekstra ved bare at spille mere Superliga i FCK?

»Den øgede konkurrence, den daglige træning, kampene, forventningspresset. Det hele. Der er også Europa League. Vi skal spille mod Atletico Madrid. Det er vist et af de bedste hold i Europa. Jeg tror, jeg bliver en meget bedre fodboldspiller af at være her.«

Hvorfor vil du overhovedet associeres med sådan en plastikklub som FC København?

»Det synes jeg ikke, at det er. FCK er den største klub for mig, og i den tid, jeg er vokset op, har det altid været FCK. Det er en klub, som har en stolthed og en "her kommer vi"-attitude. Vi vil vinde, og vi vil vinde hver kamp. Det er fedt og noget, jeg er stolt af at være en del af. Så for mig er det overhovedet ikke nogen plastikklub. Det er klub med en stærk vinderkultur, et fedt setup, fede fans og fedt stadion.«

Kan du spille op til dit bedste og være 100 procent fokuseret, når FCK og Silkeborg mødes i nedrykningsspillet i foråret?

»Jeg tror ikke, vi kommer i nedrykningsspillet. Jeg tror, at vi kommer i top seks. Det skal vi. Og det gør vi også. Men vi skal møde Silkeborg i marts, og selvfølgelig kan jeg være 100 procent fokuseret. Jeg spiller i FCK. Det er der, mit fokus er. Det er dem, der betaler min løn. Så jeg er selvfølgelig 100 procent FCK-spiller. Der er ikke noget, der kommer til at holde mig tilbage for at spille en god kamp mod Silkeborg.«

Hvor fedt bliver det at starte op med sådan et derby?

»Det bliver vildt fedt. Jeg glæder mig helt vildt meget. Det bliver bare vildt. Vi skal ud og spille for at vinde, for det er en vigtig kamp for os. Jeg glæder mig rigtig meget til at være en del af det. I FCK vil vi vinde titler og pokaler. Så vi går efter at vinde pokalen.«