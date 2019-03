Det så ikke godt ud for Vejle-målmand Pavol Bajza.

Søndag i opgøret mellem Esbjerg og Vejle kom han galt af sted og slog sit knæ så voldsomt, at han måtte bæres fra banen.

Efter sammenstødet med en Esbjerg-spiller vred Bajza sig i smerte og kaldt straks efter hjælp.

Se den uheldige situation øverst i artiklen.



Vejle tabte søndag 1-2 til Esbjerg, der til allersidst i opgøret sikrede sig en plads i top 6, alt imens Vejle skal ud og spille om overlevelse i Superligaen.

Det var efter et absurd drop af reservekeeperen Thomas Hagelskjær, at Joni Kauko scorede til 2-1 for Esbjerg i tillægstiden i opgøret, og det absurde mål blev et af de helt store samtalemner i grundspillets sidste runde.

Hagelskjær ønskede efter nederlaget ikke at stille op til interview, men mandag fangede B.T. ham til en snak om dén situation, der kostede Vejle et point.

Vejle er kommet i nedrykningspulje 1 med AGF, AC Horsens og Sønderjyske.