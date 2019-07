Wessam Abou Ali var ikke med i AaB-truppen forud for AaB's hjemmekamp mod SønderjyskE.

Og ifølge AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, er der en ganske god grund til, at der blev set bort fra angriberen.

Inden kampen mod SønderjyskE fortalte Gaarde således til Eurosport, at Abou Ali ikke havde kunnet holde sig fra nattelivet lørdag aften.

»Vi havde fået indikationer på, at Wessam var ude i Aalborg sent i går aftes, og han har ikke levet op til værdier, som vi forventer«, siger Allan Gaarde til Eurosport.

Abou Ali var med i sæsonens første kamp mod Lyngby, og det var også forventet, at han skulle være med i dag.

Det var han altså ikke, og selv om Allan Gaarde ikke kender alle detaljer, er AaB meget klare i mælet omkring sådanne sager.

»Jeg ved overhovedet ikke, hvad der er sket – ud over at han er set lidt for sent i byen.«

»Det er blevet meget skarpt trukket op inden sæsonen, at det gør man ikke dagen inden kamp, uanset om man drikker sodavand eller ej,« siger Allan Gaarde.