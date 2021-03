Sur, skuffet, rasende, ked af det.

Landsholdsmålmand Jesper Hansen lagde ikke skjul på sine følelser over at blive vraget i FC Midtjylland til fordel for Jonas Lössl, som han blev det søndag mod AGF. Trods gode præstationer på det seneste.

»Den er hård for mig, det vil jeg være ærlig at sige. Det kom som en overraskelse, jeg havde ikke set den komme. Jeg er skuffet og rummer alle de ord, man kan bruge, over, at jeg ikke skal spille sådan en fed kamp mod AGF. Det er en stor overraskelse,« siger Jesper Hansen efter kampen, der blev tabt med 1-0.

Udskiftningen fra FC Midtjylland-træner Brian Priske kom oven på sidste kamps nederlag til Lyngby, men også her var Jesper Hansen blandt sit holds bedste.

Jonas Lössl fik chancen mod AGF. Foto: Dylan Martinez Vis mere Jonas Lössl fik chancen mod AGF. Foto: Dylan Martinez

»Jeg synes, at jeg holder et højt niveau og laver en masse gode redninger. 0-2 ude mod Lyngby siger sig, det er ikke godt nok.«

Kan du ikke tillade dig at være rasende?

»Jo, det er også et af de ord, jeg vil bruge. Det bobler inde i mig. Jeg er pisseskuffet. Jeg er uforstående og uenig i beslutningen, det ved Priske også godt. Det er utroligt skuffende, at der kommer sådan en udskiftning bare ud af det blå,« lyder det fra Jesper Hansen, som på aldersfronten ikke har fremtiden med sig på samme måde som Jonas Lössl.

Jesper Hansen fylder i slutningen af marts 36 år, mens Jonas Lössl for en måned siden blev 32 år.

Har du lyst til at tage en konsekvens af det, udefra kan man godt regne ud, hvad det her betyder?

»Jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg kan ikke gøre så meget. Den type, jeg er, klør bare på lader sig ikke påvirke så meget, og så håber jeg selvfølgelig, at der ligger flere kampe og venter i de næste par måneder, selvom det selvfølgelig ligner et skifte her og nu. Jeg ved ikke helt, hvad planen er endnu, men jeg er selvfølgelig meget overrasket og uenig i beslutningen,« forklarer Jesper Hansen, der for et år siden forlængede aftalen med FC Midtjylland frem til sommeren 2022.

Denne vinter fik klubben så pludselig mulighed for at slå til, da klubbarnet Jonas Lössl pludselig skulle væk fra Everton, og den mulighed var for god til at lade passere.

»Jeg har hørt eksperterne nævne alle de her scenarier. Det eneste, jeg fokuserer på er, at jeg egentlig er ligeglad, om det så er en udenlandsk målmand, eller hvem det var, så ville jeg være fokuseret på at holde denne her målmand bag mig og spille så mange kampe som muligt. Også i forhold til min store drøm om at komme med til EM. Lige nu føler jeg, at det hele er revet væk under mig, derfor er jeg også sur, ked af det, rasende. Alle de ord, jeg har nævnt nu,« siger Jesper Hansen, der ikke ved, hvornår eller om han kommer til at stå igen for FC Midtjylland i Superligaen, der er gået ind i sin afsluttende fase.

Brian Priske skiftede ud på målmandsposten. Foto: Henning Bagger Vis mere Brian Priske skiftede ud på målmandsposten. Foto: Henning Bagger

»Jeg er ikke blevet lovet eller garanteret noget, jeg kan kun håbe, at jeg får flere kampe.«

Manden med beslutningen om at skifte ud på en plads, hvor man helst ser så meget kontinuitet som muligt, cheftræner Brian Priske, siger om sit valg:

»Jeg følte, at Lössl havde nogle kompetencer, som han kunne bidrage med i denne kamp. Det er ikke nogen, jeg som sådan vil stå og hive frem – også i forhold til konkurrencesituationen med Jesper. Det var en hård beslutning i forhold til Jesper, der har leveret på et voldsomt niveau i rigtig, rigtig mange sæsoner. Der er stor konkurrence i truppen, også på den position, og så følte jeg, at det var nu, at Jonas skulle bidrage,« siger Brian Priske, der ikke heller ville sige mere om, hvordan målmandssituationen ser ud nu:

»Jeg har ikke nogen kommentarer til, hvornår vi gør hvad. For mig handler det om at kigge på hver eneste kamp og forberede os, som vi plejer at gøre, og der er ikke nogen, der i min tid er blevet lovet noget. Hverken det ene eller det andet, og det bliver jeg ved med. Jeg tror på den måde, der er ærligst over for samtlige spillere, og jeg prøver at være så tydelig som muligt. Hvis de ikke er enige i min beslutning, så har de i hvert fald forstået den, og det er det vigtigste for mig,« forklarer Brian Priske.

Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Jonas Lössl selv fortæller, at der ikke har været nogen aftale om, at han ville komme til at stå i stedet for Jesper Hansen, så han kunne tilspille sig en plads i EM-truppen til sommer.

»Jeg nød meget, at jeg skulle spille, men lige nu er jeg træt af det,« siger han på baggrund af nederlaget og fortsætter:

»Jeg har ikke på noget tidspunkt haft en forventning om, at jeg skulle spille, men jeg har villet spille fra den første torsdag, hvor vi havde kamp, tre dage efter at jeg startede med at træne med. Jeg er kommet for at spille,« pointerer Jonas Lössl, der kunne se sig selv få gang i FCM-karrieren igen på bekostning en dygtig kollega.

»Jeg har den dybeste respekt for Jesper, både som fagmand og mennesker. Han arbejder altid benhårdt og får altid maksimalt ud det, men min ambition om at spille er uafhængig af ham. Jeg kan ikke gå og planlægge efter hans præstationer, om de er gode eller dårlige. Mit fokus har været på at gøre det så godt som muligt selv, så vidste jeg også, at jeg kunne påvirke beslutningen med mine præstationer til træning, så det er det, jeg har forsøgt,« forklarer han og slår dog fast, at skiftet til FC Midtjylland denne vinter kom med det ultimative mål at vinde målmandspladsen og komme med til EM.

»Uafhængigt af FC Midtjylland var det klart, at jeg søgte væk fra Everton for at få spilletid, fordi jeg ville med til EM, og der var den mulighed her, så selvfølgelig har jeg en drøm om at komme med til EM,« slår han fast.

Nederlaget til AGF var altså det andet i træk i Superligaen for mestrene. Og nu er der også nok at tage fat på mandskabsmæssigt, hvor frustrationerne hos Jesper Hansen er luftet.