Det så voldsomt ud efter fredagens hyperdramatiske Superliga-opgør mellem AC Horsens og Brøndby. Gæsterne havde fået lov til at frekventere tusindvis af fans ind på Casa Arena i det østjyske, og langt hen ad vejen lignede det, at det skulle blive en fodboldfest ud over det sædvanlige i Horsens.

Alt det ændrede sig dog på få minutter. Med to scoringer i henholdsvis 89. minut og i sjette minuts overtid af hjemmeholdets Kjartan Finnbogason måtte Brøndby nøjes med uafgjort. Det betyder, at Brøndby nu er to point efter FC Midtjylland, der et par timer før havde slået FC København.

Så brød det løs på stadion. Maskerede personer med Brøndby-trøjer på indtog stadion i tydeligt raseri over resultatet. Nogle ville have en snak med spillerne, mens det udviklede sig til enkelte interne slåskampe for rullende kameraer.

Hos Sydøstjyllands Politi kunne man sent fredag aften meddele, at alt foreløbigt så ud til at forløbe roligt. Ifølge BTs oplysninger var der op mod seks anholdelser, og vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund bekræfter lørdag morgen, at der var enkelte anholdelser

»Vi havde nogle kortvarige anholdelser i forbindelse med, at stadion blev tømt, men det var kun kortvarigt. Det havde sin effekt ved, at det fik løsnet op for nogle ting. De er alle blevet løsladt igen og blev sat på deres transportmidler hjem.« fortæller Lars Grønlund til BT.

I forhold til de personer, der løb på banen, kan Lars Grønlund oplyse, at situationen blev håndteret godt af sikkerheden på stadion, men man kan ikke oplyse, hvem personerne var.

I en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi lyder det, at der var seks anholdte. Alt i alt var man dog tilfreds med, hvordan aftenen forløb.

’Vores planer og forberedelser var egnede til at understøtte en god og tryg afvikling, selv om der var mange, mange mennesker i gang på én gang med mange forskellige ønsker og behov. Det er vores oplevelse, at langt de fleste kom for at få en god fest og derfor var indstillede på, at opføre sig stort set hensigtsmæssigt. Og de, der ikke helt kunne opføre sig ordentligt – ja, dem tog vi os så af,’ fortæller vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi, der stod i spidsen for politiets indsats fredag.

En kvinde faldt ned fra et gelænder og slog hovedet, så hun skulle modtage behandling på stadion. Vagtchef Lars Grønlund kan ikke oplyse om kvindens tilstand, men det lader ikke til, at hun er i kritisk tilstand eller lignende.