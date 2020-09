Smask. Velkommen tilbage til Superligaen. Den er startet med et brag. Bogstavelig talt - i hvert fald hvis man hedder Matej Delac.

For kampen mellem AC Horsens og Randers FC var ikke mange minutter gammel, før den måtte afbrydes som følge af en grim hovedskade.

Det skete, da Horsens-keeperen i jagten på en løs bold fik et knæ i hovedet fra Vito Mistrati med ret høj fart og blev sendt til tælling, mens blodet fossede ud. Situationen kan ses i toppen af artiklen.

Efterfølgende måtte han sidde og ligge i græsset et stykke tid, mens lægestaben forsøgte at stoppe blødningen fra hans pande.

Matej Delac måtte en tur i græsset med en grim hovedskade. Foto: Henning Bagger

Matej Delac slap ikke for at blive syet med et par sting, og det klarede de også på græsset. Det betød dog ikke, at Horsens-keeperen måtte se resten af kampen fra sidelinjen.

For han fik bundet panden ind, tog en ny trøje på, og efter en afbrydelse der varede cirka fem minutter, rejste han sig for at spille videre.

Vito Mistrati fik et gult kort for episoden.

