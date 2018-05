'Vodka i Rusland'-manden er tilbage. Den store fodboldfan med det borgerlige navn Claus Steffensen blev kendt, da Danmark i november sikrede sig VM-deltagelsen med 5-1-sejren over Irland, og han efterfølgende blev interviewet af TV2 på gaden i Dublin.

Dengang sang Claus Steffensen de gyldne ord 'vodka i Rusland' og kom på alle danskeres læber med ordene »tusind tak, do. Tak, Irland. Fuck jer, I er tabere, mand!«

Siden blev Claus Steffensen interviewet igen og igen af diverse medier, og nu er han blevet aktuel igen. BT har nemlig fundet Claus Steffensen i Horsens, og han viser sig at være en kæmpe Brøndby-fan ved siden af sin kærlighed til det danske landshold.

Fredag aften tørner Brøndby sammen med Horsens i en yderst afgørende Superliga-kamp mod det jyske hold, og op mod 8.000 Brøndby-fans menes at have taget turen til det jyske for at støtte Brøndby i guldkampen. Brøndby ligger før kampen på førstepladsen i Superligaen med en bedre målscore end FC Midtjylland, og de blågule kan dermed selv afgøre mesterskabet, hvis klubben vinder sine sidste to kampe, startende fredag aften mod Horsens.

Så det giver sig selv, hvorfor Claus Steffensen og mange andre Brøndby-fans er taget til Jylland, men ikke desto mindre er det et kongesvar, Claus Steffensen leverer, da BTs reporter spørger, hvordan han vil have det, hvis guldet til Brøndby bliver sikret.

»Jeg er to gange i mit liv blevet stillet et dumt spørgsmål. Et - hvordan jeg havde det, efter vi vandt ovre i Irland. To - det har du lige klaret. Hvordan fuck i helvede tror du, at jeg har det?,« lyder det fra Claus Steffensen, som gentager:

»Hvordan fanden tror du selv, at jeg har det?«

Du kan se hele det morsomme interview i toppen af denne artikel. Og ja, Claus Steffensen har fået fikset sin manglende tand.