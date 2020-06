Som det ser ud nu, må der være op til 500 personer samlet på de danske superliga-stadioner.

Men Folketingets partier er blevet enige om at øge tilskuerantallet i tre kampe, der skal give erfaringer med, hvordan der kan lukkes flere tilskuere ind på stadion fremadrettet. Et forsøg, som vækker bekymring hos professor i virologi Allan Randrup Thomsen.

I et interview med Politiken fremhæver virologen scener fra tilskuerpladserne i slutningen af pokalsemifinalen mellem AaB og AGF som et eksempel på, at Divisionsforeningens protokoller ikke blev fulgt.

»Kan klubberne levere den vare, de lover? Nemlig at holde folk fordelt og på plads. Det kan man jo godt blive i tvivl om, når man ser sådan noget her. Indtil videre ser det ikke ud til, at de har foranstaltningerne på plads,« siger Allan Randrup Thomsen til Politiken.

Scenerne til sidst i pokalsemifinalen vækker bekymring hos virolog Allan Randrup Thomsen. Foto: Henning Bagger Vis mere Scenerne til sidst i pokalsemifinalen vækker bekymring hos virolog Allan Randrup Thomsen. Foto: Henning Bagger

Scenerne, som Allan Randrup Thomsen henviser til, fandt sted i slutningen af pokalsemifinalen, hvor der opstod drama på banen, da AGF fik reduceret til 3-2 og jagtede en udligning og en mulig plads i pokalfinalen.

Et sammenstød mellem AaB-forsvareren Jores Okore og AGF's ditto Niklas Backman i nordjydernes felt fik dog temperamenterne op at koge, hvorfor dommeren måtte uddele en række gule kort.

Situationen fik samtidig nogle af de få fans på stadion til at se stort på krav om afstand og faste pladser under kampen for i stedet at løbe ned mod banderne og give udtryk for deres frustration over tingenes tilstand på banen.

Selv om Allan Randrup Thomsen er bekymret over tv-billederne fra pokalsemifinalen, fortalte Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, efter kampen, at han var godt tilfreds med, hvordan kampen var forløbet med tilskuere på tribunerne.

Det var et begrænset antal fans, der fik lov til at komme på stadion til pokalsemifinalen mellem AaB og AGF. Her ses udebaneafsnittet for AGF's medrejsende fans. Foto: Henning Bagger Vis mere Det var et begrænset antal fans, der fik lov til at komme på stadion til pokalsemifinalen mellem AaB og AGF. Her ses udebaneafsnittet for AGF's medrejsende fans. Foto: Henning Bagger

»Den håndtering, vi så af de meget få tilskuere i går (onsdag, red.), synes jeg var fuldt forsvarlig og i overensstemmelse med de retningslinjer, der nu er fra myndighederne,« sagde Claus Thomsen torsdag til Ritzau.

Det er endnu ikke offentliggjort, til hvilke superligakampe der bliver mulighed for at lukke mere end 500 mennesker ind.