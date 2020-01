Julen og nytåret er overstået.

Mandag 6. januar genoptager de de første af i alt 14 danske Superliga-klubber træningen forud forårssæsonens seks grundspilsrunder.

Blandt de mest bemærkelsesværdige nyheder er, at FC Nordsjælland skal på træningslejr på The Right To Dream Academy i Ghana, mens FC Midtjylland som eneste danske klub fortsat foretrækker at rejse til De Forenede Arabiske Emirater, selvom landet ofte beskyldes for at bryde menneskerettighederne.

B.T. giver dig her overblikket over, hvordan klubberne har tænkt sig, at forberedelserne skal foregå.

FC Midtjylland fører efter sæsonens første 20 spillerunder Superligaen med 50 point. Foto: Liselotte Sabroe

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 1 med 50 point

Forårspremiere: mandag 17. februar på hjemmebane mod Lyngby BK

Første træning efter vinterpausen: tirsdag 7. januar

Planlagt træningslejr: 1.-9. februar i De Forenede Arabiske Emirater (Dubai)

Planlagte træningskampe: Esbjerg, Silkeborg, Hammarby og Fredericia

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 2 med 46 point

Forårspremiere: fredag 15. februar på udebane mod Esbjerg fB

Første træning efter vinterpausen: mandag 13. januar

Planlagt træningslejr: 27. januar til 8. februar i Portugal (Algarve)

Planlagte træningskampe: Halmstads BK samt tre kampe ved The Atlantic Cup i Portugal mod bl.a. FC Astana og IFK Norrköping

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 3 med 36 point

Forårspremiere: søndag 16. februar på hjemmebane mod Randers FC

Første træning efter vinterpausen: mandag 6. januar

Planlagt træningslejr: 30. januar til 11. februar i Portugal (Algarve)

Planlagte træningskampe: Viborg FF, AaB og FC Nordsjælland samt tre kampe ved The Atlantic Cup i Portugal mod BK Häcken, Slavia Prag og Vålerenga IF

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 4 med 32 point

Forårspremiere: 16. februar på udebane mod OB

Første træning efter vinterpausen: tirsdag 7. januar

Planlagt træningslejr: 28. januar til 11. februar i Portugal (Algarve)

Planlagte træningskampe: Avarta, Hvidovre, Sønderjyske samt kampe ved The Atlantic Cup i Portugal mod bl.a. FC Astana og IFK Norrköping

Brøndby IF's Kamil Wilczek jubler over en scoring mod Randers FC i en Superliga-kamp 27. oktober 2019 på Brøndby Stadion. Foto: Liselotte Sabroe

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 5 med 30 point

Forårspremiere: 16. februar på udebane mod AGF

Første træning efter vinterpausen: mandag 6. januar

Planlagt træningslejr: 1.-9. februar i Tyrkiet (Belek)

Planlagte træningskampe: Fredericia, Vendsyssel FF og Vejle - på træningslejren i Tyrkiet skal der spilles tre kampe mod endnu ukendte modstandere

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 6 med 28 point

Forårspremiere: 16. februar på udebane mod Silkeborg IF

Første træning efter vinterpausen: onsdag 8. januar

Planlagt træningslejr: 30. januar til 6. februar i Spanien (Marbella)

Planlagte træningskampe: AGF, IFK Göteborg og Vendsyssel FF

Superliga-spillerne fra FC Nordsjælland skal 10.-17. januar afvikle en træningslejr på The Right To Dream Academy i Ghana. Foto: GIFTY LAWSON

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 7 med 28 point

Forårspremiere: 16. februar på hjemmebane mod AC Horsens

Første træning efter vinterpausen: onsdag 8. januar

Planlagte træningslejre: 10.-17. januar i Ghana (The Right To Dream Academy i Akrade) og 29. januar til 7. februar i Spanien (Alicante)

Planlagte træningskampe: AGF, Roskilde, FC Liefering, Admira Wacker CSKA Moskva og Kalmar

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 8 med 28 point

Forårspremiere: 17. februar på udebane mod FC Midtjylland

Første træning efter vinterpausen: mandag 6. januar

Planlagt træningslejr: 29. januar til 7. februar i Portugal (Algarve)

Planlagte træningskampe: Hansa Rostock, Hvidovre IF og Helsingborg IF

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 9 med 27 point

Forårspremiere: 16. februar på hjemmebane mod Brøndby IF

Første træning efter vinterpausen: torsdag 9. januar

Planlagt træningslejr: 27. januar til 5. februar i Tyrkiet (Belek)

Planlagte træningskampe: Middelfart og Helsingborg IF samt Rapid Wien og Rubin Kazan på træningslejren i Tyrkiet

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 10 med 25 point

Forårspremiere: 16. februar på udebane mod FC Nordsjælland

Første træning efter vinterpausen: mandag 13. januar

Planlagt træningslejr: 29. januar til 5. februar på Gran Canaria, Spanien

Planlagte træningskampe: Sønderjyske, Aarhus Fremad, Hobro IK, Kristiansund BK og OB

Glen Riddersholm er ansat som cheftræner i Superliga-klubben Sønderjyske. Foto: Henning Bagger

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 11 med 22 point

Forårspremiere: 16. februar på hjemmebane mod Hobro IK

Første træning efter vinterpausen: mandag 6. januar

Planlagt træningslejr: 29. januar til 6. februar i Tyrkiet (Belek)

Planlagte træningskampe: AC Horsens, Kolding IF, Viborg FF, Brøndby IF

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 12 med 17 point

Forårspremiere: 16. februar på udebane mod Sønderjyske

Første træning efter vinterpausen: mandag 6. januar

Planlagt træningslejr: 19. januar til 7. februar i Tyrkiet (Belek)

Planlagte træningskampe: AC Horsens og Skive IK

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 13 med 13 point

Forårspremiere: 15. februar på hjemmebane mod FC København

Første træning efter vinterpausen: onsdag 8. januar

Planlagt træningslejr: 29. januar til 7. februar i Tyrkiet (Belek)

Planlagte træningskampe: Kolding IF, FC Midtjylland, FC Fredericia, FC Orenburg og FC Slovako

Placering i Superligaen efter sæsonens første 20 kampe: Nummer 14 med 10 point

Forårspremiere: 16. februar på hjemmebane mod AaB

Første træning efter vinterpausen: mandag 6. januar

Planlagt træningslejr: 27. januar til 3. februar i Spanien (San Pedro Del Pinatar)

Planlagte træningskampe: FC Midtjylland og Viborg FF