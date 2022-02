2-0 ude over Viborg og samme cifre hjemme over OB.

FC København er resultatmæssigt kommet perfekt fra land dette forår, men bag disse tal gemmer der sig en sandhed om spillet, som hverken Nicolai Boilesen eller Rasmus Falk negligerer.



»Det var en hård kamp. Jeg synes, at vi i små perioder var bedre med bolden end mod Odense, men der er godt nok stadig meget, vi skal have rettet ind. De mest positive ting, vi kan tage med fra disse to kampe, er, at vi holder nullet begge gange og får de tre point, der skal til. Vi vinder de kampe, hvor vi bestemt ikke spiller godt, heller ikke uden bold,« siger Nicolai Boilesen og uddyber:

»Det er ikke, fordi jeg føler, vi er komfortable i store dele af kampen, men vi fighter røven ud af bukserne og får trods alt de tre point,« forklarer FCK-anføreren, som dog var tilfreds med indstillingen:

»Det hjælper på det, at der er gejst, og alle ved, at man skal kaste sig ned i tingene. Der er ingen tvivl om, at det er det, der kæmper os igennem, for poleret fodboldspil er ikke det, vi leverer på nuværende tidspunkt. Det er ikke godt nok, at det kan blive farligt hver gang, de laver en-toafleveringer ude på kanten.«

»Vi ved godt, at hvis du skal vinde mesterskabet, skal du vinde de grimme sejre. Det er dem, vi er i gang med at vinde. Spillet kan kun blive bedre, med og uden bold. Det lover godt og tegner godt, at vi får de tre point, dem er vi super glade for,« lyder det fra Nicolai Boilesen.

Rasmus Falk er på linje med Nicolai Boilesen:

»Jeg er helt enig, og jeg synes, det er små ting, som gør, at det kan komme til at flyde, men vi får sejrene, og det er det, som det i sidste ende handler om, og mentaliteten kan du ikke sætte noget ved, men der er faser, hvor vi gerne vil ramme et lidt bedre niveau, end vi gør,« siger midtbanestjernen og sætter ord på, hvad FCK mangler for at forbedre spillet:

»Vores pres er for dårligt, og det er vigtigt for den måde, vi gerne vil spille på, og så er det klart, at vi skal være lidt mere dominerende på kuglen. Der er nogle ting at arbejde med.«

»Uden at det er den samme kamp som den mod OB, så minder den lidt om den, i hvert fald i anden halvleg. Det er vi bevidste om. Anden halvleg bliver lidt for meget overlevelse for os, og jeg kan snakke i 100 år om små detaljer, som vi skulle gøre bedre, og i bund og grund er der lidt at arbejde med,« understreger Rasmus Falk.

Med FC Midtjyllands pointtab i Odense har FC København slået et hul på tre point til andenpladsen.