Fuld valuta for pengene. Hvis du vil have mål at se, skal du se FC Nordsjælland.

BT har gennemgået tallene for de 40 største ligaer i Europa baseret på UEFAs koefficientliste, og de viser, at ingen andre hold, i hvert fald målt på mål pr. kamp, er mere underholdende end Kasper Hjulmands tropper.

Langt over fire gange pr. Superligakamp blafrer nettene, når Farum-mandskabet er involveret, hvilket er næsten et halvt mål mere end den nærmeste, europæiske konkurrent, FC Trencin, der 'kun' snitter 4,05 mål pr. kamp i den slovakiske liga.

Se fem af FCN's flotteste mål i efteråret i videoen over artiklen

»Det er jo meget subjektivt og forskelligt fra land til land, hvad underholdning er, og hvad folk gerne vil se. På visse stadioner i verden vil folk gerne have, at man vinder, og nogle steder har de en vis smag for, hvordan det skal foregå, typisk underholdende. Men at der sker noget i vores kampe er helt åbenlyst. Først og fremmest gør vi, hvad vi kan for at vinde kampene, og dernæst gør vi det, at vi laver spillere, som kan begå sig i det, fodbold har udviklet sig til. Det er blevet et meget mere tempofyldt spil, hvor der er rigtig mange aktioner. Der er kæmpestor forkel på, hvordan fodbold er nu, og hvordan det var for 10 år siden,« siger FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand, og tilføjer:

»Man kan se helt fra vores små hold og hele vejen til Superliga-holdet, at der er kommet flere aktioner, og det betyder så også, at der går flere mål ind, end vi kan lide, og vi skal øve os i at forsvare de ting, der er kommet imod os. Vi har haft lidt problemer med de høje bold og standarder, det er ikke så meget i det åbne spil, men der er mange aktioner i vores spil, og det, synes jeg jo, helt subjektivt, er underholdende. Når bolden er i spil, og der er tempo. Vi elsker at spille mod hold, som vil spille og vil fremad. Men det er selvfølgelig ikke sådan, alle oplever det. Det, synes jeg, er underholdende at se på, og så håber jeg, at folk får smag for den slags fodbold og kan lide at komme på stadion og se det. Det er derfor, vi gør det, det er simpelthen for at få folk på stadion, men vi gør det først og fremmest, fordi vi tror på, at vi vinder på det,« lyder det fra Kasper Hjulmand.

FC Nordsjællands nu solgte topscorer Emiliano Marcondes (10) omfavnes af FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand efter Alka Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og AC Horsens på Right to Dream Park i Farum, søndag den 26. November 2017. FC Nordsjælland vandt kampen 6-0. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen FC Nordsjællands nu solgte topscorer Emiliano Marcondes (10) omfavnes af FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand efter Alka Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og AC Horsens på Right to Dream Park i Farum, søndag den 26. November 2017. FC Nordsjælland vandt kampen 6-0. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen

FCNs høje målsnit skyldes blandt andet, at holdet er suverænt mest scorende i Superligaen med imponerende 51 fuldtræffere i 19 kampe - et scoringssnit på 2,68 mål pr. Superligakamp.

»Jeg tror nok, at vi er det hold, der nogensinde har scoret flest mål i 19 kampe. 51 mål er sindssygt mange, og det er faktisk i hele 2017, at vi har givet den gas. Det er vi glade for, men vi skal have fundet en måde at lukke lidt bedre af på. Det arbejder vi hårdt på. Vi har ingen interesse i, at når vi scorer fire mål, at vi så vinder 4-3. Vi vil hellere vinde 4-0. Men der er ingen tvivl om, at når man ser vores kampe, så sker der noget. Det er vi selvfølgelig glade for,« siger Kasper Hjulmand.

Til sammenligning med FC Nordsjælland er der noget mindre underholdningsværdi hos et par af de europæiske storhold, hvor Ajax (3,94) Paris Saint-Germain (3,84) og Manchester City (3,50) er noget længere nede på listen, mens Real Betis og Riza Durmisi til gengæld er sæsonens mest underholdende mandskab i den spanske Primera Division, blandt andet takket være en forrygende 5-3 sejr over lokalrivalerne fra Betis, som du kan se mål fra her:

Se hele listen over Europas mest målrige hold HER: