Det mindede mest af alt om en krigszone, da Brøndby-fans kom i karambolage med FCKs ditto inden søndags Derby i Telia Parken.

Omkring 50 sortklædte Brøndby-fans havde siden søndag formiddag været til stede på Vesterbro, hvor de efter ankomsten til København var under opsyn fra politiet.

Først på dagen fortalte vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix, at de mange fans havde forholdt sig roligt, mens de havde bevæget sig ned mod Kødbyen, hvor der ikke var optræk til problemer.

»Lige nu er de så stille og rolige, at det næsten kunne være en børnehave på tur,« fortalte vagtchefen til B.T.

Politiet har det meste af dagen holdt øje med de mange fans' tilstedeværelse i København. Foto: Presse-fotos.dk / Mathias Øgendal

Freden varede dog ikke ved, og hen over eftermiddagen fandt de to fangrupperinger hinanden på hjørnet af Vesterbro og Frederiksberg, hvorefter tingene tog fart.

Borde og bænke føg omkring ørerne blandt deltagerne i de to grupperinger, inden politiet til sidst fik dæmpet gemytterne, og tilbageholdt en stor del af slagsbrødrene - i hvert fald for en stund.

»Vi sikrede deres tilstedeværelse i den tid, det var nødvendigt. Vi skulle registrere dem, og var i den forbindelse nødt til at sikre deres tilstedeværelse imens,« siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jesper Bangsgaard.

Efter den voldsomme slåskamp mellem grupperingerne blev Brøndby-fansene, efter aftale med politiet, assisteret mod den nærmeste togstation for at tage tilbage til Vestegnen.

Brøndby-fansene tilstedeværelse bliver sikret, mens de registreres af politiet. Foto: Presse-fotos.dk / Mathias Øgendal

Jesper Bangsgaard oplyser, at en person fik et hovedtraume i forbindelse med slagsmålet, ligesom at en betjent fik skader. Ifølge vicepolitiinspektøren er ingen af skaderne dog kritiske.

I forbindelse med tumulten blev fire personer anholdt. Tre af dem for deltagelse i slagsmålet og en enkelt for vold mod politiet. Derudover blev en sidste person sigtet for besiddelse af pyroteknik. Ifølge oplysningerne er de alle en del af Brøndby-grupperingen.