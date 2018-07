Alisson Becker og Robin Olsen. De to målmænds navne krydser hinanden ret meget i disse dage.

Ifølge B.T.s oplysninger har Robin Olsen ikke bare overtaget den brasilianske målmands plads i omklædningsrum, han har også overtaget lønnen i Roma.

B.T. erfarer, at Robin Olsen i FC København fik udbetalt en årsløn på 1,5 millioner kroner om året, mens han i Roma nu kan se frem til at få udbetalt 1,5 millioner euro, næsten 12 millioner kroner. Det er en løn, der er otte gange større end i FC København.

Og ikke nok med at FC Københavns nu tidligere målmand Robin Olsen netop har overtaget målmandspladsen og lønnen efter brasilianeren, så har italienske medier onsdag også spekuleret i, at den svenske keepers agent, Hasan Cetinkaya, også var involveret i Liverpools rekordhandel, da Allison Becker blev hentet for 466 millioner kroner.

Hasan Cetinkaya og Robin Olsen fik tirsdag gennemført skiftet til Roma. Vis mere Hasan Cetinkaya og Robin Olsen fik tirsdag gennemført skiftet til Roma.

Det bekræfter agenten nu over for B.T.

»Ja, det er rigtigt nok. Allisons agent er min partner, så jeg var inde over den aftale. Det er et sjovt faktum, at vores to seneste handler involverer den største målmandshandel i verden og også historiens største målmandssalg i Skandinavien. Det er vi da stolte af,« siger Hasan Cetinkaya, der modsætter sig forlydender om, at Robin Olsens overraskende transfer til Roma udelukkende er kommet i stand på grund af et stærkt VM.

»Hør her, denne her transfer var allerede på tale inden VM. Alt startede før. Allison havde en fantastisk sæson, så vi vidste, at vi kunne få ham videre, og jeg var flere gange i Rom før VM kun for at snakke om Robin Olsen. Det så da sort ud, da han i foråret blev skadet i Hobro, men jeg kan kun tage hatten af for det arbejde, han sammen med FC København har udført for at komme tilbage. Og netop tilbage er kodeordet, for måske havde Robin Olsen og FC København ikke nogen god sidste sæson, men alt var ikke skidt, og sæsonen forinden var altså tæt på perfekt. Det husker folk i fodboldverdenen,« siger han og tilføjer:

»Så har det da rigtigt nok gjort arbejdet nemmere, at Robin Olsen stod et fremragende VM. Alt i alt er det en god fornemmelse for alle parter, at vi kunne skyde ham af sted, efter vi for et år siden lagde en plan med Ståle Solbakken om, at han skulle videre denne sommer.«

Robin Olsen mangedobler sin løn i Roma. Foto: ELIO VERGATI Vis mere Robin Olsen mangedobler sin løn i Roma. Foto: ELIO VERGATI

Har det lagt et ekstra pres på dig, at du skulle sælge ham denne sommer, for FC København var tidligt ude og hente en erstatning for Robin Olsen?

»Jeg elsker at arbejde under pres. Det er mit motto og ligger i min sjæl,« siger Cetinkaya og tilføjer:

»Ståle og jeg har givet hinanden hånden på, at vi skulle sælge Robin Olsen denne sommer, og når jeg indgår sådan en aftale, vil jeg gøre alt i min magt for at overholde den. Ikke mange ved det her, men Ståle Solbakken gjorde Robin en tjeneste ved at hente ham i PAOK i 2016, selv om han var meget, meget tæt på en anden målmand. Den handel blokerede Ståle i sidste øjeblik, så Robin er meget taknemmelig for Ståle, som er meget vigtig for hans karriere,« forklarer Hasan Cetinkaya, der ikke er færdig med at skaffe mange flere millioner i transferpenge til FC København.

»Jeg kan ikke sige så meget, men bare rolig, en ny rekord er på vej. Bare vent og se,« afslutter Hasan Cetinkaya med en grin.

FC København købte ifølge B.T.s oplysningers Robin Olsen for lige under seks millioner kroner. To år senere blev han solgt for 63 millioner kroner med mulighed for yderligere 26 millioner kroner i tilfælde af succes.