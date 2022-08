Lyt til artiklen

Der sker mange spændende ting i disse dage i fodboldverdenen.

Silkeborg IF har fortsat deres høje niveau siden tredjepladsen i sidste sæson.

Og på det velspillende Silkeborg-mandskab har det unge talent Oliver Sonne overtaget pladsen som højreback, efter stjernen Rasmus Carstensen røg til KRC Genk i et stort skifte.

Men det er ikke kun spilletid, som Sonne nu vælter sig i – han labber også masser af opmærksomhed fra Peru i sig. Det kan du blandt andet se i videoen øverst i artiklen.

Silkeborg-spiller Oliver Sonne. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Silkeborg-spiller Oliver Sonne. Foto: Liselotte Sabroe

Oliver Sonne – der er nevø til den danske supermodel Helena Christensen – har nemlig rødder i Peru, da hans mormor oprindelig er fra Peru. Det åbner nu muligheden for højrebacken, at han kan blive en del af det peruvianske fodboldlandshold til VM i 2026.

»At spille det med Peru ville være vanvittigt, hvor jeg kunne få en masse erfaring som spiller og som menneske,« siger højrebacken til det peruvianske medie AS.

Oliver Sonne fortæller, at han er klar til at få et opkald fra den nyligt ansatte landstræner, Juan Reynoso, som skulle have rettet opmærksomheden mod unge spillere, der kan spille for Peru.

Mens han endnu venter med et opkald fra landstræneren, så er der dog sat gang i en proces, hvor det skal dokumenteres, at Sonne kan tørne ud for Peru.