Retarderet provins-ritual eller god lir?

Det deler nok vandene, om det er fed kutyme at overhælde en ungersvend med kanel, når han fylder 25 år uden at være gift, eller om det nok lige er lidt for plat.

Uanset hvad er det lige præcis det, en række AaB-spillere har udsat holdets helt store stjerne, Lucas Andersen, for.

Og skal man dømme ud fra billedet, som er lagt op på superliga-klubbens profiler på de sociale medier, så har dagens stunt været en god griner for Andersens holdkammerater.

Den man tugter, elsker man.

Endnu en gang tillykke med fødselsdagen, Lucas#AaB #HeleNordjyllandsHold #sldk pic.twitter.com/XVSvouy6O3 — AaB (@aabsportdk) September 13, 2019

»Den man tugter, elsker man. Endnu engang tillykke med fødselsdagen, Lucas,« skriver klubben til billedet af Lucas Andersen, som er overdænget med kanel fra top til tå.

På billedet kan man se, at AaB's store kreatør, som er en af sæsonens helt store profiler, er fikseret til et vejskilt med tape.

Han er dækket af et lag kanel fra top til tå, mens man i baggrunden kan se flere holdkammerater, herunder Patrick Olsen og Rasmus Thelander, som skraldgriner over resultatet af den ydmygende joke.

En mand, der fylder 25 år uden at være gift, kaldes ifølge traditionen en kanelsvend, skriver hjemmesiden kanelogpeber.dk.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Kanel-traditionen er ifølge hjemmesiden affødt af traditionen med at give peber til 30 års fødselsdage. Den skulle angiveligt være mest udbredt i Jylland.

Det har Lucas Andersen, som måske nok ikke er gift, men dog har både barn og kæreste, nu fået at føle.

Så må vi se, hvordan det går ud over hans præstation i den kommende superliga-runde, hvor AaB møder AGF.

Lucas Andersen, som har en fortid i Ajax Amsterdam og landskampe på cv'et, har i denne sæson for alvor genfundet stormformen, og ligner lige nu Superligaens bedste spiller, og er således en vigtig brik i AaB's optur i disse uger.