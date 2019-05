FC Nordsjælland hentede sin første sejr i mesterskabsspillet, da klubben fra Farum ødelagde lidt af FCKs guldfest med en sejr på 1-3 i Telia Parken.

Men der var en lille smule glæde at hente for de fremmødte FCK-fans, og der var også noget at lære af opgøret.

Robert Rekord

Badedyr, badebilletter og så lige Robert Skov på jagt. I en kamp helt uden betydning var der kun én ting, der reelt betød noget. For hele Telia Parken gjaldt det om, at Robert Skov blev alletiders mest scorende Superliga-spiller. Det kunne ses på hans spil. Søgende efter muligheder. Det kunne høres på publikum. Råbende efter skudforsøg. Og efter en time eksploderede Telia Parken så. Robert Skov prikkede sit 29- Superliga-mål i nettet og jublen brød løs. Rekorden er Robert Skovs.

Endelig for Flemming P.

Flemming Pedersen sagde ja tak til posten som cheftræner, da Kasper Hjulmand valgte at stoppe lidt før tid i klubben. Han havde ikke set sig selv som en cheftræner, men nu står han der, og starten har været rædsom, når man kigger på resultaterne. Ni kampe og nul sejre. Så mod FC København skulle hans projekt have et pust frisk vind i sejlene. Og endelig skete det altså. FC Nordsjælland vandt 2-1 over FCK, og dermed fik klubben første sejr i mesterskabsspillet, og Flemming Pedersen fik sin første som cheftræner.

Når en tradition bliver for kommerciel

FC København har en hyggelig tradition. Fansene har selv skabt traditionen med at smide badedyr i den sidste hjemmekamp i sæsonen, når minuttallet rammer 13. Men tog det lige overhånd i år? Det tror jeg. For godt nok havde Peter Ankersen afbleget sin frisure, som var han rejseguide med ansvar for grisefest i Fuengirola i 90’erne, men det blev lige kommercielt og håndboldhal nok, da stadionanlægget spillede grækermusik for fuld udblæsning under kampen. Det var dog ikke til at se, om Flemming Pedersen røg med på en omgang zorba.