Ganske vist fylder fodbold-VM en masse i det danske mediebillede i øjeblikket, men to dage før finalen spilles i Moskva søndag 15. juli indledes en ny Superliga-sæson, hvor FC Midtjylland, Brøndby IF og FC København ventes at skulle duellere om DM-guldet.

»Den trup, cheftræner Jess Thorup kommer til at arbejde med i den kommende sæson, ser i mine øjne komplet ud,« siger Peter Graulund, der tidligere har spillet Superliga-fodbold i blandt andet AGF og nu arbejder som ekspertkommentator på TV3 Sport.

Den tidligere Superliga-træner, Jan Kalborg, der er ansat som ekspertkommentator på DR Sporten, har et godt øje til Brøndby.

»De vil også i den kommende sæson blande sig i Superligaens topstrid. Lige nu er det helt store spørgsmål, hvem der skal erstatte Teemu Pukki. En mulig afløser kunne være Pål Alexander Kirkevold. Men er Hobro-angriberens spillestil tilstrækkeligt aggressiv?« lyder hans retoriske spørgsmål.

Både FCK og Brøndby skal ud og forstærke deres hold inden Superligaen starter. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Både FCK og Brøndby skal ud og forstærke deres hold inden Superligaen starter. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Ekslandsholdsspilleren Thomas Gaardsøe, der tidligere har spillet i blandt andet AaB og nu er ekspertkommentator hos Discovery Networks, vurderer, at FC København endnu ikke har sit trup på plads.

»Den skal henover sommeren i hvert fald styrkes på tre positioner: Højre back, midtstopper og angriber,« siger han.

B.T. har talt med de tre eksperter, der herunder giver hver deres bud på, hvor FC Midtjylland, Brøndby IF og FC København mangler at forstærke sig, så de står stærkest muligt i guldkampen.

Peter Graulund, TV3 Sport: »Jeg synes, at ledelsen i den midtjyske klub har handlet godt og fornuftigt. Den trup, cheftræner Jess Thorup kommer til at arbejde med i den kommende sæson, ser i mine øjne komplet ud. Og så vidner det om enormt overskud og tanke på de kommende sæsoner, at man straks efter indkøbene af Sammy Skytte og Søren Reese har udlejet dem. Efter min mening har de allerede nu en trup, der har potentiale til at begå sig både i toppen af Superligaen og Europa Cup'en.«

Fakta FAKTA: Ind og ud i FC Midtjylland Sådan har FC Midtjylland handlet i sommerens transfervindue: IND: Kristian Riis (Vendsyssel FF), Mikael Anderson (Vendsyssel FF). Dominik Drexler (Holstein Kiel), Simon Okosun (AC Horsens), Simon Kroon (Sønderjyske, lejeaftale udløber), Manjrekar James (Vasas), Sammy Skytte (Silkeborg IF), Søren Reese (Viborg FF) UD: Markus Halsti (kontraktudløb), Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach), Rafael van der Vaart (kontraktudløb). Manjrekar James (FC Fredericia, lejeaftale), Søren Reese (AC Horsens, lejeaftale), Nikolaj Kirk (Brentfort, lejeaftale), Sammy Skytte (AC Horsens, lejeaftale) Kilder: Klubbernes hjemmesider og Transfermarkt

Jan Kalborg, DR Sporten: »Den trup, FC Midtjylland henover sommeren har fået sammensat, er på alle parametre så konkurrencedygtig, at de igen vil spille med om mesterskabet. Jeg hører historier om, at de har planer om at investere i en venstrekant. Og hvad sker der, hvis Paul Onuachu bliver solgt? Så skal de ud at finde en kompetent afløser. Men kommer der ikke til at ske mere inden sæsonstart, synes jeg, at midtjyderne står godt rustet til den nye sæson med en trup, der er stærk både individuelt og breddemæssigt.«

Thomas Gaardsøe, Discovery Networks: »Jeg tror ikke, at FC Midtjylland nødvendigvis er færdige med at handle inden transfervinduet lukker ned med udgangen af august måned. Marc Dal Hende er stærk på venstrekanten. Men det vil være fornuftigt, at finde en spiller, der kan supplere ham. FCM vandt ikke mindst mesterskabet, fordi de råder over et stærkt kollektiv. Et indkøb af en skarp angriber vil efter min mening gøre holdet endnu stærkere.«

Peter Graulund, TV3 Sport: »Jeg er sikker på, at Brøndby igen kommer til at spille med om det danske mesterskab. Umiddelbart betragtet ser truppen jo ud til at være godt besat. Men der er et par hængepartier. Hvem skal erstatte Teemu Pukki i angrebet, og er nyindkøbte Martin Schwäbe stærk nok til at erstatte Frederik Rønnow i målet? De spørgsmål grubler klubledelsen utvivlsomt over. Selv om man allerede nu har hentet flere dygtige spillere ind, er det næppe umuligt, at holdet tilføres yderligere forstærkning. Og vel at mærke i form af spillere fra øverste hylde.«

Fakta FAKTA: Ind og ud i Brøndby IF Sådan har Brøndby IF handlet i sommerens transfervindue: IND: Mikael Uhre (Sønderjyske), Björn Kopplin (Hobro IK), Jens Martin Gammelby (Silkeborg IF), Ante Erceg (Hajduk Split), Marvin Schwäbe (Hoffenheim) UD: Frederik Rønnow (Eintracht Frankfurt), Teemu Pukki (kontraktudløb). Viktor Anker (kontraktudløb). Jan Kliment (VfB Stuttgart, lejeaftale udløber), Anthony Jung (RB Leipzig, lejeaftale udløber) Kilder: Klubbernes hjemmesider og Transfermarkt

Jan Kalborg, DR Sporten: »Brøndby vil også i den kommende sæson blande sig i Superligaens topstrid. Lige nu er det helt store spørgsmål, hvem der skal erstatte Teemu Pukki, hvis han efter kontraktudløb finder en ny klub. Uden den finske angriber kommer Brøndby til at mangle mellem otte og 10 point. En mulig afløser kunne være Pål Alexander Kirkevold. Men er Hobro-angriberens spillestil tilstrækkeligt aggressiv?«

Thomas Gaardsøe, Discovery Networks: »Hvor god er tyske målmand Marvin Schwäbe egentlig og kan det blive et problem for Brøndbys defensive organisation, at han ikke taler dansk? Under alle omstændigheder bliver det spændende at se om hans potentiale er lige så stort som Frederik Rønnows. Efter min mening skal Brøndby inden transfervinduet lukker i hvert fald have fundet en afløser for Teemu Pukki. Til gengæld synes jeg, at holdets midtbane er så stærk, at der ikke behøves at blive investeret i alternativer.«

Peter Graulund, TV3 Sport: »Ståle Solbakken kan henover sommeren forvente at sige farvel til både Erik Johansson og Federico Santander. Bliver det tilfældet, skal han ud og finde både en stærk forsvarsspiller og angriber. Ambitionerne i FCK er tårnhøje. Derfor skal duoen erstattes af klassespillere. Hvor findes de? Formentlig ikke i Skandinavien. Derfor skal Solbakken på rundtur i Europa for at finde en duo, der kan byde ind med noget exceptionelt.«

Fakta FAKTA: Ind og ud i FC København Sådan har FC København handlet i sommerens transfervindue: IND: Jesse Joronen (AC Horsens), Sotirios Papagiannopoulos (Östersunds FK), Bashkim Kadrii (Randers FC, lejeaftale) UD: Andrija Pavlovic (Rapid Wien), Mikael Andersson (karrierestop), Morten Hjulmand (FC Admira Wacker), Laszlo Köteles (kontraktudløb). Youssef Toutouh (kontraktudløb), Uros Matic (Austria Wien, lejeaftale) Kilder: Klubbernes hjemmesider og Transfermarkt

Jan Kalborg, DR Sporten: »For mig at se virker det som om, at FCK er en smule i tidsnød før det går løs i Superligaen og kvalifikationen til Europa League. Federico Santander og Erik Johansson er formentlig på vej væk. Det samme kan Peter Ankersen være. Og hvor står William Kvist efter han er rejst skadet hjem fra VM? I min optik er de ikke oplagte guldkandidater. Jeg er sikker på, at Ståle Solbakken har alle antenner ude med hensyn til indkøb af forstærkninger. Hvor han finder dem, er et godt spørgsmål. Kort sagt: FCK står foran en skæbnesæson.«

Thomas Gaardsøe, Discovery Networks: »FC København går en spændende sæson i møde med en trup, der endnu ikke er på plads. Den skal i hvert fald styrkes på tre positioner: Højre back, midtstopper og angriber. Og hvad sker der på målmandsposten, hvor Robin Olsen måske kan være på vej væk. Reserven Stephan Andersen er ikke lige så stærk som tidligere. Derfor kan det sagtens blive aktuelt, at FCK må ud at investere i en klassekeeper.«