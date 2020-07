Der var liv og glade dage, da AGF søndag aften besejrede FC København i Parken og derefter skulle med flyet hjem igen.

I Aarhus Lufthavn stod et hav af fans nemlig klar til at tage imod deres lokale helte med fællessang og romerlys. B.T. har efterfølgende været i kontakt med Østjyllands Politi, der mandag gør status på aftenens og nattens fest.

Her er de overordnet set tilfredse med, hvordan aftenen forløb.

»Der var rigtig mange fans samlet i midtbyen på særligt værtshusene, og det foregik i rigtig god ro og orden – også i forhold til corona-restriktionerne,« fortæller Martin Løye, der er politiinspektør og linjechef for det operative center hos Østjyllands Politi.

Men efter slutfløjt i Parken valgte hundredvis af fans at tage bussen fra Musikhuset og ud til lufthavnen.

»Så bliver det en lidt anden kulisse, når de er så mange samlet. De bliver ramt af forsamlingsforbuddet, ligesom der var rigtig meget pyroteknik, men tilbagemeldingerne fra mine folk er, at det foregik i god ro og orden, og det gav ikke videre udfordringer i forhold til restriktioner eller andet, at de var så mange samlet,« siger Martin Løye.

Men ligesom mange andre har politiet også set de billeder og videoer, som B.T. har bragt, og som har floreret på de sociale medier – både fra lufthavnen og i midtbyen.

»Det er klart, at det bekymrer os, når vi kan se, at der er for mange, der står meget tæt sammen. Derfor har vi også besluttet at gå i dialog med dem, der har arrangeret det her, så vi sørger for, at de retningslinjer, der er udstillet, bliver efterlevet og holdt inden for rammerne.«

Sådan så det ud, da Aarhus' lokale helte blev modtaget i lufthavnen oven på 4-2-sejren over FC København. Vis mere Sådan så det ud, da Aarhus' lokale helte blev modtaget i lufthavnen oven på 4-2-sejren over FC København.

Politiinspektøren understreger, at der derudover ikke var nogen uroligheder eller problemer med fansenes opførsel i Aarhus.

»Bekymringen går udelukkende på covid-19-restriktionerne, og hvorvidt de bliver overholdt,« siger han.

Østjyllands Politi oplyser også, at der ikke blev foretaget nogen anholdelser i løbet af aftenen og natten.

