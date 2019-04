Senere søndag tørner Brøndby og FC København sammen i det store derby i Superligaen.

Og de to klubber er næsten altid garant for at have udsmykket tribunerne med vilde tifoer, når de mødes i kamp.

Der har været flere legendariske gennem tiden, og mon ikke, der også bliver blændet op for fantastien i søndagens opgør?

Med alt fra at afhugget løvehoved til kanonskud og en hyldest til legenderne er der masser af lækre tifoer at mindes.

Brøndby tager imod FCK i mesterskabsspillet søndag klokken 16, og du kan følge opgøret direkte på BT.dk.

Denne sæson har FCK vundet begge opgør mod Brøndby i grundspillet.

Først i Parken, hvor Løverne besejrede de blågule med 3-1, og senest på Brøndby Stadion, da Jonas Wind blev matchvinder i en 1-0-sejr.