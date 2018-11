Nichlas Arne Nymann Andersson og hans kone og sønner på fire og fem år måtte flygte fra familieafsnittet på Brøndby Stadion, da der udbrød uroligheder mellem Brøndbys og AGF’s fans i fredagens Superligakamp.

»Jeg er dybt rystet over, at man ikke kan tage børn med til en ganske almindelig fodboldkamp en fredag aften. Udviklingen er sindssyg. Nu overvejer jeg selv, om jeg orker at tage på stadion igen,« siger Nichlas Arne Nymann Andersson.

Han er 34 år og er kommet på Brøndby Stadion ’hele sit liv’. Men oplevelsen fredag aften sidder i ham – og ikke mindst i hans børn.

»Vi har talt om det hele aftenen, og jeg gruer for, hvordan de reagerer, når de vågner. For de var noget mærkede. De har været med til fodbold før, både i Brøndby og i Berlin, hvor der ikke har været problemer. Men nu tror jeg, det bliver svært at få dem på stadion igen i den nærmeste fremtid.«

Nichlas Arne Nymann Andersson og hans sønner Lucas og Tristan og konen Sebrina på Brøndby Stadion i aftes.

Nichlas Arne Nymann Andersson havde ellers glædet sig til at give sine sønner, Lucas og Tristan, en stor fodboldoplevelse. I stedet endte det med tumult og slagsmål få meter fra, hvor de sad på familitribunen på Brøndby Stadion blandt mange andre børn og forældre.

Familietribunen i den ene ende af langsiden støder op til afsnittet på den ene endetribune, hvor udebanefansenes afsnit er. Her var der fyldt godt op med AGF-fans, og det var her balladen brød ud mod slutningen af Superliga-kampen, da en håndfuld maskerede Brøndby-fans fandt vej til AGF-fansenes tribuneafsnit.

Mine børn bliver skræmte, og begynder at græde. Min kone og jeg tager et barn hver i hånden, og skynder os væk

»Vi sad lige ved siden af orkanens øje på anden række, lige skråt over for AGF’s fans. Det var stille og roligt i det meste af kampen. Men et kvarter før tid ser jeg, at nogle unge mennesker - to-fire stykker - løber forbi kontrollørerne for at rive et banner ned, hvorefter det går fuldstændig amok,« fortæller Nichlas Arne Nymann Andersson:

»De slås med andre fans, som bliver sure på dem, men også med kontrollørerne, som tager fat i dem for at få dem ud. De prøver at komme fri og flygter væk derfra. Samtidig begynder AGF’s tilskuere at ville have fat i Brøndby-fansene.«

Nichlas Arne Nymann Andersson og hans kone ser ingen anden udvej end at komme væk i en fart.

»Mine børn bliver skræmt og begynder at græde. Min kone og jeg tager et barn hver i hånden og skynder os væk. Vi siger til kontrollørerne, som står og diskuterer med nogle andre fans, at vi gerne vil væk, mens ungerne er helt forvirrede.«

Brøndby IF gør for lidt for at få fat på de her tåber og give dem nogle flere karantæner, som kan mærkes

Nichlas Arne Nymann Andersson er selv tidligere kontrollør på Brøndby Stadion, men stoppede efter to år efter et overfald i forbindelse med en kamp mod FC Nürnberg i 2006.

Han retter en skarp kritik mod Brøndby IF, da han ikke mener, at det er hensigtsmæssigt, at familieafsnittet er placeret klos op ad udebanefansenes afsnit. Læs Brøndbys svar på kritikken i boksen.

»Jeg synes, at det er forkasteligt at lave et familieafsnit så tæt på udebane-fansene, når man ved, at der kan opstå uroligheder der. De bliver nødt til at revurdere, hvordan de vil inddele tribunerne. Det er absolut sidste gang, jeg sidder der med mine børn,« siger Nichlas Arne Nymann Andersson og nævner også episoden fra 2008, hvor FC København-fans kastede romerlys ned på familiafsnittet.

Derudover opfordrer han Brøndby IF til at gøre mere for at rydde op i fodboldbøllerne blandt fansene.

Brøndby svarer på kritik Brøndby IF’s kommunikationschef, Christian Schultz, tager krtikken fra Nichlas Arne Nymann Andersson alvorligt, ligesom han siger, at klubben gør alt, hvad de kan for at komme balladen til livs. »Vi tager kraftigt afstand fra det. Det hører ikke hjemme på et fodboldstadion. Vi har arbejdet på at finde hoved og hale i sagen. Det gør stærkt indtryk på os, når der er familier, der har følt sig utrygge.« »Vores vagter har pågrebet enkelte ballademagere. De kan se frem til karantæner for at have overtrådt stadionreglementet.« »Når vi evaluerer på sikkerheden, så er placeringen af familietribunen også noget, vi kommer til at diskutere fremadrettet. Familieafsnittet har været der i flere år, episoden i går gør, at vi vil kigge på det.« »Generelt er sikkerheden meget høj på de danske stadions med et rekordlavt antal anholdelser. Men vi skal selvfølgelig forhold os til, når der er sådan en episode som den i går, om der er noget, vi skal ændre i vores setup.« »Vi er nok den klub i Danmark, som bruger flest ressourcer på at give vores tilskuere så god en opevelse som muligt. Vi har en tæt dialog med fangrupperne og myndighederne. Så vi er meget frustrerede over situationen.«

»Brøndby IF gør for lidt for at få fat på de her tåber og give dem nogle flere karantæner, som kan mærkes. Det er grotesk, at nogle grupperinger skal have lov til at styre stadion,« siger Nichlas Arne Nymann Andersson, som også har delt sin oplevelse på Facebook.

»Jeg havde to børn der var bange, to børn som fik smadret en dag de havde glædet sig til længe! Jeg har ikke ord for hvor rasende jeg er! Jeg har fulgt Brøndby IF både ude og hjemme hele mit liv, men i dag fik jeg godt nok skår i glæden!!! Så kære Brøndby IF! Tag nu og vis handling! I ved jo godt hvem de personer er som står bag,« skriver han.