I FC København løber et af landets allermest spændende og talentfulde spillere rundt i Amin Chiakha.

Den 17-årige angriber er U18-landsholdsspiller for Danmark, men der er en risiko for, at han i fremtiden ikke længere tørner ud i rødt og hvidt på landsholdsplan.

Moren til Amin er nemlig dansk, men hans far oprindeligt er fra Algeriet, og det åbner døren for, at Chiakha kan repræsentere det nordafrikanske land.

De senere år har vi set, hvordan spillere har skullet træffe svære valg i forhold til landsholdfodbold.

Amin Chiaka kan vælge mellem to landshold. Foto: FC København. Vis mere Amin Chiaka kan vælge mellem to landshold. Foto: FC København.

Lamine Yamal, Matt O’Riley og Philip Billing er blot nogle af de seneste eksempler, og snart kan Amin Chiakha stå i samme situation.

Ifølge B.T.s oplysninger fik den målfarlige angriber nemlig besøg af en delegation fra Algeriets fodboldforbund, da han i december var på ferie i landet, hvor hans far altså stammer fra.

Amin Chiakha lægger ikke skjul på, at han har stærke følelser for begge lande og indrømmer kontakten:

»Jeg spiller for Danmark, og mit fokus er her, men det er klart, at jeg ikke ved, hvad der sker i fremtiden. Jeg er født og opvokset her, og jeg elsker Danmark, men jeg har også en stor kærlighed til Algeriet, hvor jeg har meget familie, så det er en svær beslutning,« siger Amin Chiakha, der er en af FC Københavns vigtigste spillere på det succesfulde U19-mandskab.

De unge løver med Amin Chiakha i front gjorde det aldeles godt i efteråret og kvalificerede sig videre fra Youth League gruppespillet.

Det er ungdomsholdenes Champions League-turnering, og her slog FC København sig videre fra en særdeles stærk gruppe med Manchester United, Bayern München og Galatasaray som modstandere. Ligesom seniorholdet også gjorde.

Amin Chiakha blev topscorer med fem mål i seks kampe, og han har også lavet syv mål i 11 U19-ligakampe, så der er ingen tvivl, om det er en målfarlig ung herre, som tørner ud for FC København og på det danske ungdomslandshold.

Og nu vil Algeriet altså kapre stortalentet og tilbyder, at han kan komme direkte ind på U20-landsholdet. Hvis alt går efter planen, skal han med til VM i 2026 for A-landsholdet.

»Min familie i Algeriet joker tit med, at de vil kidnappe og smide mig på det algeriske landshold, fordi det betyder så meget for dem,« siger han med et grin og fortsætter:

»Drømmen er selvfølgelig at stå med et landshold til en VM-slutrunde. Det er den ultimative drøm for mig. For mig er det stort at spille for et landshold, og jeg har mange gode oplevelser med Danmark. Lige nu er jeg på det danske U18-landshold og hver gang jeg trækker den røde hvide trøje over hovedet, så giver jeg mig 100 procent, så Danmark har mit fulde fokus.«

Det kan måske ændre sig, hvis Algeriet får held med at overbevise stortalentet.