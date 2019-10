Det er uforståeligt og meningsløst, at Ståle Solbakken ikke bliver spurgt ind til, om han vil være Norges kommende landstræner.

Sådan lyder kritikken fra klummesskribenten Morten Pedersen hos det store norske medie Dagbladet.

Her raser han over, at det norske fodboldforbund tilsyneladende kun har en kandidat til landstrænerposten, når Lars Lagerbäcks kontrakt udløber til sommer: Nemlig 71-årige Lars Lagerbäck.

»Det er meningsløst ikke at snakke med den 19 år yngre Ståle Solbakken. Da Lagerbäck blev ansat, var FCK-træneren det soleklare førstevalg. Siden da har Ståle Solbakken været førstevalg, hver gang der har vært et fodboldfagligt topjob på Ullevaal Stadion. Men ikke nu, ikke denne gang,« vrisser klummeskribenten.

Foto: Liselotte Sabroe

FC Københavns norske stjernetræner har kontrakt med københavnerne frem til sommeren 2023 og er netop nu på husjagt i det københavnske, da hans kone og datter netop er flyttet til Danmark.

Det ligger derfor ikke i kortene, at Solbakken står på spring til en nyt trænerjob, men alligevel havde Morten Pedersen gerne set, at han i det mindste var blevet spurgt.

»Jeg afviser ingenting,« skulle Solbakkens svar nemlig have været, da skribenten for få uger siden spurgte FCK-træneren, om han kunne være interesseret i det norske landstrænerjob.

»Tolk det, som du vil, men det er i hvert fald ikke et nej,« argumenterer Morten Pedersen, som også gerne havde set Danmarks succesfulde landstræner, Åge Hareide, få buddet:

Foto: Liselotte Sabroe

»De (det norske fodboldforbund, red.) vælger helst den nemme løsning. Og derfor vil potentielle og meget gode kandidater som Ståle Solbakken og Åge Hareide ikke engang blive sonderet med henblik på Norge-jobbet frem mod VM i 2022.«

Norske Åge Hareide stopper som dansk landstræner efter sommerens EM, hvor Danmarks efter al sandsynlighed skal deltage med kampe i Parken, og vil være ledig på markedet.

Svenske Lars Lagerbäck har været træner i Norge, som fortsat har en chance for at komme til EM via Nations League, siden februar 2017.

»Vi har en dialog med Lars, og vi diskuterer selvfølgelig fremtiden. Det er ingen hemmelighed, at vi ønsker, at han skal fortsætte,« sagde Norges fodboldpræsident, Terje Svendsen, i mandags på et pressemøde.