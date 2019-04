FC København får en travl sommer.

For hvis mesterskabet bliver en realitet, som det da i den grad ser ud til, så kan manager Ståle Solbakken ikke bade for længe i pøl af norsk mjød - han skal på hårdt arbejde. Topscorer Robert Skov bliver svær at holde på, siger Solbakken selv, og nu åbner også Viktor Fischer for et farvel. Men her er der et stort og klart ‘hvis’ gemt.

Er du her stensikkert efter sommer?

»Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Og det ved jeg ikke af den grund, at hvis der kommer noget, som er fuldstændig umuligt at sige nej til for FC København og for mig, så vil det være naivt at stå og sige, at det er jeg ikke. Men jeg kan lige så godt sige det, som det er, at jeg regner stærkt med, at jeg er det,« siger Viktor Fischer og fortsætter.

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

»Jeg synes, det går fremad, men jeg ville gerne spille over en længere periode på det niveau, jeg gjorde inden min skade, og som jeg begynder at komme frem til nu. Og det giver mig også de bedste forudsætninger for at spille i en større klub - det rigtige sted. Jeg skal ikke af sted, før det er det helt rigtige match, og før det er noget, som klubben og jeg ikke kan sige nej til. Så jeg regner stærkt med at være her.«

Du har prøvet Premier League, Bundesligaen og har spillet i Ajax. Så hvad er det ekstra, der skal til for at lokke dig ud?

»Det tænker jeg ikke så meget over. Jeg tænker, at alle delene stadig er en mulighed. Det skal være et klik, der er lige så godt - eller næsten - som det, jeg har haft med FC København for, at det kan blive aktuelt. Men jeg elsker at være her. Jeg stortrives. Og vi har meget, vi skal nå med det her hold plus/minus et par spillere, hvis de er for gode til at være her.«

Lokker det også, at der ligger en mulig Champions League-deltagelse og venter?

»Ja, naturligvis, men det er ikke engang det, at der kan komme Champions League, der lokker. Det er det her hold, vi har nu. Det her sammenhold. Den her historie, vi er ved at skrive. Det er det, der lokker rigtig meget. Og det kan vi også gøre minus et par spillere, der måske er for gode til at spille her. Men jeg vil jo mene, at der ikke er nogen, der er for gode til at spille et sted, før de er solgt. Så lige nu er der ikke nogen, der er for gode til at være her. Lige nu går vi efter at blive det bedst mulige hold i næste sæson igen. Men først skal vi altså lige vinde mesterskabet. Den er trods alt ikke hjemme endnu,« siger Viktor Fischer.

FCK-profilen kan mandag aften sætte sig ned og blive dansk mester i sin sofa. For skulle FC Midtjylland ikke vinde over FC Nordsjælland i Farum, er FC København dansk mester. Og hvad skal der så ske, spørger du måske. Det har Fischer ikke svaret på.

Har I snakket lidt om, hvad der skal ske i morgen (mandag, red.), hvis den går hjem?

»Nej, overhovedet ikke. Jeg ved ikke engang, om vi skal… Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Vi er rigtig skarpe på at forholde os til det, som vi kan gøre noget ved. Det har vi været hele tiden. Det er derfor, vi præsterer godt, så det bliver vi ved med at gøre. Vi har også en klar plan om, at lige meget hvad der sker i morgen, så sætter vi os 100 procent op til næste uge. Det bliver ikke en vældig anderledes uge af den grund.«

I åbner ikke en natklub i morgen (mandag, red.), hvis I vinder mesterskabet der?

»Jeg ved det faktisk ikke. Helt ærligt. Det har aldrig været mig, der står for det der. Jeg står altid i kø til at komme ind. Jeg har ikke det der i mig.«