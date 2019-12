Stjernen med nummer syv var i højt humør efter kampen.

Viktor Fischer og FCK fik nemlig vendt et truende 1-0 nederlag mod OB til en 2-1 sejr på blot to minutter, 10 minutter inden kampen blev blæst af.

Den 25-årige dansker lagde ellers ud med at miste en bold på kanten til sit eget felt, hvilket OB øjeblikkeligt straffede med en scoring.

»Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor jeg får bolden. Jeg vender, hvorefter der står to mand, og så træffer jeg en forkert beslutning. Jeg tror, at jeg kan trække den rundt om, og så bliver jeg tacklet,« sagde Viktor Fischer efter kampen.

På trods af, at FC København havde brug for rigtig mange chancer til at vende kampen, var Fischer aldrig i tvivl om, hvorvidt hans fejl ville koste point.

»Jeg havde ikke en fornemmelse af, at det var en fejl, der ville koste denne her fodboldkamp. Det er nemt at sige nu, men det havde jeg ikke i løbet af kampen,« siger Fischer, der måtte vente til det 80. minut, før FCK fik udlignet.

»Jeg var irriteret over, at den ene fejl ville gøre det sværere for os i løbet af kampen, for jeg tror, at vi kunne vinde rimelig sikkert uden den fejl. Det var rimelig irriterende, men det blev ikke en fejl, der kostede noget. Vi kæmper os fantastisk tilbage og spiller en fantastisk kamp. Vi virkede enormt sultne.«

På trods af, at FCK måtte slide og slæbe for det, mente Fischer, at det faktisk var en af københavnernes bedste kampe i efteråret.

Ståle Solbakken under kampen mod OB Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken under kampen mod OB Foto: Liselotte Sabroe

»Min fornemmelse var, at vi spillede en af de bedste kampe i hele efteråret, og jeg synes, at vi sad fuldstændig på den. Skabte noget fremad, skabte en masse indlæg, en masse halve chancer, en masse hele chancer.«

Helt ligeså entusiastisk var cheftræner Ståle Solbakken dog ikke.

»Det var en god kamp, men taget i betragning, hvor tamme og lidt overskudsagtige, vi var mod Malmö FF de sidste 70 minutter (i torsdags, red.), synes jeg det var stærkt kommet tilbage og en god kamp,« forklarede han efter kampen.

Efter 1-0-nederlaget til Malmö i torsdags meldte Solbakken ud, at han var bekymret forud for mandagens opgør mod OB. Sejren betyder, at Fischer og FCK nu kun er fire point efter FC Midtjylland, der overvintrer på superligatronen.