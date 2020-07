Sølvet endte i København.

FCK vandt 2-1 over FC Nordsjælland i Telia Parken søndag aften, og så var det ligegyldigt, hvordan det gik i Aarhus mellem AGF og Brøndby - sølvet var sikret med en sejr.

Men det er ikke alle i FC København, der er lige tilfredse med sølvmedaljen.

For tre kvarter efter slutfløjt hang der en sølvmedalje på et gelænder nær det område, journalisterne kan tale med spillerne efter kampen.

FCK-spillerne fik medalje om halsen - Viktor Fischer tog den i hånden, da han fik den overrakt. Foto: Lars Møller Vis mere FCK-spillerne fik medalje om halsen - Viktor Fischer tog den i hånden, da han fik den overrakt. Foto: Lars Møller

Ejeren af medaljen er Viktor Fischer. Og noget tyder på, at han ikke ligefrem savner den.

Eurosports journalist Kasper Marker så Viktor Fischer hænge medaljen på et gelænder og forlade Telia Parken for ikke at vende tilbage efter den.

»Jeg har herovre et bevis på, hvor lidt sølvmedaljer betyder. Viktor Fischer kom gående op fra omklædningsrummet med en sølvmedalje i hånden. Så valgte han så at hænge den der på rækværket og spadsere den vej ud mod sin bil. Så hvis der er nogen, der har lyst til en sølvmedalje, så hænger den her til fri afhentning.«

Situationen blev behandlet i Eurosports studie af eksperterne Mikkel Bischoff og Morten Bruun, og begge var enige om, at det ikke var kønt gjort af Fischer.

»Jeg synes ikke, man kan gøre det. Det mangler en lille smule respekt for turneringen, at man gør det. Der er rigtig mange, der ville gøre meget for sådan en medalje. Der er også nogle inde i omklædningsrummet, som ikke vil sige det, men som vinder deres første medalje og er stolte over det.«

»Så tænker jeg også, der er et barn et eller andet sted, som godt kunne få glæde af det. Eller en i hans familie,« siger Mikkel Bischoff, inden Morten Bruun stemmer i.

»Jeg er helt sikkert på samme linje. Jeg kan heller ikke forstå, han ikke trods alt føler sig som en del af dem, der har vundet sølvmedaljen. Vel har han været meget skadet, men der har også været lyspunkter for ham.« siger Morten Bruun, der slutter.

»Det er meget mærkeligt. Det er pinligt for ham, at det bliver opdaget.«