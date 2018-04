Viktor Fischer blev købt som en stjerne, og indtog med største selvfølgelighed den trone, der stod ledig på toppen af hierarkiet.

Fra sin første kamp tog han sig af alt – dødbolde, uddelegering af opgaver, de lækre detaljer, brok til dommeren – og så sent som onsdag aften tog han sig af sejrsmålet, da FC København besejrede AaB med 2-1.

Om kort tid begynder hans første hele sæson i FC København, og da skal han som en af truppens ledere være med til at føre klubben tilbage til det mesterskab, den i år taber til enten Brøndby eller FC København. Det er helt naturligt for Viktor, der ikke sætter det mindste spørgsmålstegn ved præmissen:

»Jeg ser mig selv øverst i hierarkiet hos FC København. Jeg forsøger at vise mig frem, og jeg gemmer mig ikke. Jeg er købt som en af dem, der skulle være øverst i hierarkiet, og jeg har taget den rolle i stedet for at gemme mig, da først jeg havde skrevet under. Det vil sige, at jeg forsøger at tage det ansvar, der skal til, og jeg prøver at være med til at løfte dem, der ikke er de naturlige ledere,« siger Viktor Fischer.

Hvad gør du udover at spille godt og være godt lønnet for at være øverst i hierarkiet?

»Det er en kliché at sige, at jeg bare prøver at være mig selv, men det er det, jeg gør. Andre steder, hvor jeg har været, har det måske ikke været det rette at gøre, men det har det her i FC København. Når det så er sagt, vil jeg også sige, at jeg tror ikke, det havde været det rette, hvis ikke jeg havde præsteret på banen. Så havde folk ikke taget mig seriøst.«

Hvor har du været, hvor det ikke var så godt at være sådan, som du er her?

»I Tyskland synes jeg jo ikke, det gik så godt. Der var jeg måske heller ikke helt den samme, og jeg var heller ikke købt til at have den rolle, som jeg er købt til her i København,« siger Viktor Fischer med henvisning til sin mislykkede tid i Mainz, hvor han kom til efter en ikke meget bedre periode i Middlesbrough.

To klubber med pres på – men på en anden måde end i Ajax og FC København, hvor presset handler om at vinde mesterskaber og ikke om at undgå nedrykning.

»Der er pres på i FC København, og det skal der være, for det er den største klub i Skandinavien og den klub, der har præsteret bedst i Europa i de sidste 10-15 år. Men det har jeg det godt med. Min personlighed passer godt til et hold, der spiller med i toppen. Jeg har det bedst med at spille med om at vinde noget,« siger Viktor Fischer – efter at have vundet for første gang i tre kampe. Det var en god aften (hvilket Morten Wieghorst, som man kan læse her, dog ikke er enig i).