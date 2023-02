Lyt til artiklen

Superligaen er efterhånden spækket med udenlandske profiler, som beriger vores lille andedam med deres talent og personligheder.

Men hvad synes disse udenlandske stjerner egentlig om Danmark?

B.T. har sat en række af Superligaens bedste udefrakommende profiler stævne til en snak om … Danmark og danskere.

Herunder kan du læse om Viborg FFs hollandske midtbanestjerne Clint Leemans holdning til skyr, mørke døgn og dansk favoritord.

Hvad er det bedste ved Danmark?

»Jeg kan virkelig godt lide at bo i Viborg. Byen er rimelig stor, og naturen er flot. Og det er lækkert, at Danmark er omkranset af hav. Det synes jeg er det smukkeste ved dette land.«

Hvad er det værste Danmark?

»Det kolde vejr! Om vinteren er dagene virkelig ikke ret lange. Det bliver så tidligt mørkt. Allerede om eftermiddagen er der helt mørkt – det kan godt irritere mig nogen gange. Ja, jeg fik en næsten en vinterdepression, da jeg oplevede dansk vinter første gang, haha..«

Hvad synes du om danskerne?

»Man kan godt sammenligne dem lidt med hollændere. De er meget søde og er virkelig venlige ved hinanden. I Viborg har alle danskeren hjulpet mig så meget, at det nu føles som et hjem. Det er så let at komme til Danmark som udlænding – det er stort kompliment til alle danskere.«

»Danskere og hollændere adskiller sig fra hinanden ved, at hollændere nok er mere arrogante. Det er en stor forskel. For et år siden var vi fem hollændere i Viborg, og næsten alle danskerne sagde, at vi var arrogante. Det var faktisk fint, at de sagde det.«

Hvem er din bedste danske ven i Viborg?

»Uhh, den er svær. Hmm … det må være Daniel Anyembe. Vi bor også sammen, når vi er på træningslejr. Det må være ham. Han er en super og afslappet fyr. Han er ærlig – du får altid sandheden at vide fra Daniel. Han laver aldrig ballade eller noget. En gennemført god fyr.«

Hvad er dit danske favoritord?

»Jeg kender mange danske ord – og mit favoritord er 'hygge'. Vi har det også på hollandsk 'gezellig'. Hvis vi har en god aften med lækker mad, så siger jeg 'we had a hygge evening'.«

Hvad synes du om dansk mad?

»Jeg kan faktisk ikke lide det. Klassisk dansk mad er alt for fedt til mig. Vi fik det én gang til et fan -og sponsorarrangement på stadion, og jeg brød mig ikke om det. For meget fedt. Men jeg kan lide skyr. Altså, den der yoghurt. Det spiser jeg hver morgen.«

Hvor er dit favoritsted i Danmark?

»Det er restaurant Nytorv 11 i Viborg. Der kommer jeg ret tit for at spise. Og hvis jeg får familie eller venner fra Holland på besøg, så tager vi næsten altid på Nytorv. Jeg kender efterhånden al personalet, og vi får os altid en lille snak. Det er en god restaurant.«

Hvad synes du om Superligaen?

»Man kan godt sammenligne niveauet med Æresdivisionen. Selvfølgelig har de store klubber i Holland flere penge, og deres kvalitet er ret høj – men jeg synes, at Superligaens niveau generelt er lidt som Æresdivisionen.«

»Højt niveau, og alle holdene er meget tæt på hinanden styrkemæssigt – der er jo kun to-tre point fra fjerdepladsen ned til 10.-pladsen, mener jeg. Det giver en attraktiv liga, tror jeg.«