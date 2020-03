Fredag middag meddelte Divisionsforeningen, at alle fodboldkampe i landets to bedste række afvikles uden tilskuere.

Udmeldingen kommer efter de danske myndigheders opfordring til at aflyse alle begivenheder med flere end 1.000 deltagere.

Man vil stadigvæk kunne se kampene på tv, og Kim Mikkelsen, redaktionschef på Viasat, fortæller, at de overvejer visse tiltag, for at stemningen til de tilskuerløse kampe ikke skal blive alt for flad.

»Vi vil gerne give tv-seerne så god en oplevelse som muligt, og et af de tiltag, vi overvejer, er at smide dåselyd fra et stadion på kampene,« siger Kim Mikkelsen og uddyber:

»Jeg tror, vi prøver det af, men hvis det viser sig, at det ikke virker, så stopper vi med det.«

Til dem, der kunne blive fristet til at tro, at tv-folkene smiler for sig selv over udsigten til flere seere som konsekvens af, at folk ikke må komme på stadion, er svaret klart.

»Vi kommer og dækker kampene med vores journalister, reportere, teknikere og kamerafolk, præcis som vi plejer at gøre det. Men det er selvfølgelig træls, at der ikke er den stemning, der plejer at være,« siger Kim Mikkelsen og fortsætter:

»Jeg synes bestemt ikke, at det er fedt, at folk ikke kan komme på stadion, selvom det skulle betyde, at vi får flere seere. Vi vil meget hellere have, at der er stemning og fest, for så får folk hjemme i stuen også et bedre produkt.«

Viasat overvejer dåselyd i deres dækning af tilskuerløse kampe. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viasat overvejer dåselyd i deres dækning af tilskuerløse kampe. Foto: Liselotte Sabroe

»Stemningen giver jo energi til spillerne, så vi synes, det er ærgerligt, men vi forstår fuldt ud grunden til, hvorfor man har taget de her forholdsregler i brug.«

Myndighedernes forbehold for arrangementer med over 1.000 deltagere gælder indtil videre måneden ud.

Divisionsforeningen har valgt at lukke dørene til Superliga- og 1. divisionskampene i resten af marts..

Derfor bliver resten af Superligaens grundspil afviklet uden tilskuere.