Seerne blev inviteret med helt indenfor i Superliga-klubben Randers FC sidste efterår, og nu er turen kommet til en anden jysk klub.

For fra den 19. august åbner AGF dørene i dokumentaren ’AGF - mellem håb og håbløshed’ i samarbejde med Discovery Networks, oplyses det i en pressemeddelelse.

I den nye dokumentar er fokus på den nye retning, AGF vil gå i, og der seerne får indblik i nogle 'hidtil usete sider af klubben', ligesom dokumentaren forsøger at give svar på blandt andet, hvordan det er at være leder. træner, spiller og fan i den aarhusianske klub.

Seerne kommer til at kunne følge flere af de markante personligheder i AGF, heriblandt direktør Jacob Nielsen, sportschef Peter Christiansen og klubbens cheftræner, David Nielsen.

Også klubbens fans kommer til at være en del af dokumentaren. Foto: Claus Fisker Vis mere Også klubbens fans kommer til at være en del af dokumentaren. Foto: Claus Fisker

»Med dette projekt ønsker vi at lave den ultimative fortælling om relationen mellem AGF og Aarhus by, aarhusianerne og samtidig give et eksklusivt indblik i denne fantastiske fodboldklub med de store forhåbninger, men også med den altid lurende håbløshed lige om hjørnet,« siger den ledende redaktionschef hos Eurosport, Christian Thye-Petersen.

I Superliga-klubben er man spændt, og de glæder sig til at vise nogle andre sider af AGF frem.

»Da vi blev forelagt ideen om en fodbolddokumentar fra Eurosport, der skal undersøge det unikke forhold mellem AGF og Aarhus, blev vi både nysgerrige og senere overbevist om, at det ville vi gerne medvirke i og dermed også vise sider af AGF, man ikke har set i offentligheden før. Vi kan genkende præmissen omkring den særlige relation mellem aarhusianerne, Aarhus og AGF - den historie glæder vi os til at være med til at fortælle, for den har stor værdi for os og for byen og vores fans,« siger klubbens direktør, Jacob Nielsen.

Dokumentarserien sendes på Canal 9 i løbet af efteråret.