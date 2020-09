Da FC København sluttede sin sæson i Europa League, var det med en sprudlende Rasmus Falk, der tog al opmærksomheden efter kvartfinalenederlaget til Manchester United.

Efter kampen var der rosende bemærkninger fra alverdens store fodboldpersonligheder, men dét, der gjorde størst indtryk, var modspillernes reaktion.

»Det mindede lidt om min første hjemmekamp i Odense – bare på et andet niveau. Det, jeg var mest stolt over, var den anerkendelse, jeg fik fra United-spillerne. Det betød noget. Et er, hvad alle mulige andre mener, men jeg plejer at lade træneren hjemme i København vurdere min præstation. Det er han bedre til. Men det betød noget, at Juan Mata og en del af deres spillere lige kom over efter kampen og sagde lidt til mig,« siger Rasmus Falk, som oven på den præstation naturligt nok har fået mere fokus på sig.

Men ikke nok til, at han endnu kan kalde sig professionel fodboldspiller i udlandet - drømmen.

»Helt ærligt, så har jeg holdt ferie, og så kom det her og har taget al fokus. Bagefter er vi tilbage i kamp i Superligaen, og så er mit fokus på at forbedre det, vi lavede i sidste sæson, så al mit fokus er i København,« forklarer den 28-årige spiller, som FC København gerne vil beholde mindst en sæson mere, inden han får lov til at smutte - hvis buddet er der.

Som belønning for storformen er Rasmus Falk dog for første gang siden 2016 igen med landsholdet.

Og her har stjernen over dem alle Christian Eriksen gjort opmærksom på, han i hvert fald gerne havde set barndomsvennen være med tidligere.

Falk forstår dog årsagerne til, at det er blevet til fravalg af ham fra Åge Hareides side, der bare ikke tabte kampe.

»For at være helt fair, så kan man ikke rigtig ikke sige noget til et hold, der har vundet så mange kampe, som det danske landshold har gjort i den seneste tid. Så synes jeg ikke, man skal stille sig op og sige, at man skal være med. De har gjort det fantastisk. Så jeg vil vende den om og sige, at jeg er endnu mere stolt over at være i betragtning til holdet igen. Det er et stort skulderklap,« siger Falk og fortæller, at han ikke nødvendigvis har fået mere sult efter store kampe efter oplevelsen mod United.

»Det ændrer 90 minutter ikke, og det var ikke en livsændrende kamp, men en som alle andre. Det er klart, at jeg ikke har kunnet undgå at lægge mærke til, at der var flere skriverier og flere beskeder på min telefon end normalt. Men lige efter kampen var jeg mest skuffet over, at vi ikke gik videre.«

Rasmus Falks kontrakt med FC København løber i to år endnu.