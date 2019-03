Man kommer sjældent gratis til indflydelse.

Det gør Lars Seier Christensen heller ikke, eftersom han har smidt flere hundrede millioner kroner for at købe 22,5 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment. Aktierne tilhørte før Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), som nu er helt ude af selskabet, og som længe har ønsket at sælge.

Den danske rigmand har gennem Lars Seier Capital, som han ejer 100 procent af, købt 2,2 millioner aktier, oplyser selskabet. Det lyder, at Seier efter alt at dømme har købt aktierne til dagskursen, som lå på lige under 100 kroner. Dermed ligger prisen for de mange aktier på cirka 221,8 millioner kroner, fortæller aktienalysechef hos Sydbank, Jacob Pedersen, til B.T., ligesom Berlingske også har beskrevet denne pris.

»Mit bedste bud er, at han har købt til dagskursen. Alt andet ville være besynderligt.«

Berlingske beskriver desuden, hvordan opkøbet af aktier er tæt koordineret med storaktionæren Erik Skjærbæk. Købet beskrives blandt andet som en »vennetjeneste«.

Tidligere i år var investeringsfonden Fortress, som rigmanden Wes Edens blandt andre står bag, rygtet til at købe store dele af selskabet. Selskabet oprettede blandt andet et dansk firma til formålet.

Men de to storaktionærer Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen ønskede ikke at sælge til den internationale gruppe, som ville sælge Lalandia og kontorejendommene på Østerbro fra koncernen. Det til trods for, at den internationale gruppe angiveligt ville give væsentligt mere per aktie, end Lars Seier har betalt.

»Der kan være tale om, at man fra selskabets side ser på, hvem man gerne vil have i ejerkredsen. Det er ikke usædvanligt, for de, der sidder i selskabet, har en interesse i at føre selskabet videre i den ånd og strategi, som de vil. Og det er ikke alle købere eller partnere, der har lyst til at købe sig ind i det,« fortæller aktieanalysechef Jacob Pedersen og tilføjer:

»Det her er i realiteten også med til at besværliggøre et nyt forsøg på at overtage af andre.«

Berlingske beskriver, hvordan købet af aktier er tæt koordineret med aktionær og bestyrelsesmedlem Erik Skjærbæk. De to har tidligere arbejdet sammen (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2011) Foto: Keld Navntoft Vis mere Berlingske beskriver, hvordan købet af aktier er tæt koordineret med aktionær og bestyrelsesmedlem Erik Skjærbæk. De to har tidligere arbejdet sammen (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2011) Foto: Keld Navntoft

Udover Lars Seier købte også Erik Skjærbæk sig til endnu flere aktier i koncernen. Han købte de resterende aktier fra LD. Han ejer nu næsten 30 procent af selskabet, og det lyder ifølge Berlingske, at han har lagt omkring 65 millioner kroner til pris på 100 kroner per aktie. LD har dermed solgt alle sine aktier i foretagendet. Derudover ejer Karl Peter Korsgaard Sørensen 21 procent.

Fodbolden er en risikabel forretning

Men at købe sig ind i en fodboldklub er ikke nødvendigvis en sikker og fornuftig forretning. Der er selvfølgelig muligheder, men også store risikomomenter. Det fortæller Kenneth Cortsen, der er forsker i sportsøkonomi ved University College Nordjylland. Blandt andet fordi økonomien på flere punkter hænger sammen med de sportslige resultater. Hvis fodbolddelen af Parken Sport & Entertainment for alvor skal tjene penge, er de afhængige af gode spillersalg og kvalificering til europæisk fodbold.

Men i og med at fodboldspillere kan blive skadede eller ramme formdyk, er det en risikabel forretning, fortæller Kenneth Cortsen.

»Superligaen er en udviklingsliga, og når man præsterer rigtig godt, er der så garanti for, at man kan præstere året efter, når der altid er klubber i store ligaer, som kan købe profilerne? Sportsøkonomien er jo hele tiden genstand for transformation, for hvad sker der, når man skifter en træner eller en spiller ud? Så påvirker det muligheden for at præstere,« siger han.

Hvad ejer Parken Sport & Entertainment? Parken Sport & Entertainment ejer flere selskaber. De står som følger: Lalandia, som er et feriehotel flere steder i Danmark Kontorejendomme på Østerbro, som de lejer ud Telia Parken, som hører under FC København og som selskabet blandt andet lejer ud til DBU, når der skal spilles landskampe Fodboldholdet FC København Parken Sport & Entertainment har netop fremvist sit årsregnskab, som viste underskud på 167,8 millioner kroner. Underskuddet kom bl.a. på baggrund af frasalg af Fitness DK.

I FC København har man dog både Lalandia og ejendomme som supplement til fodboldforretningen. Det kan være en god ide, men som set med nu frasolgte Fitness.dk, som gav underskud i koncernen, er det ikke altid den rigtige løsning.

»Det har man set i AaB og AGF, at de har haft problemer med,« siger han med henvisning til, at blandt andet AaB tidligere har brændt sig på at investere i forretninger udenom fodbolden. Flere dele af forretningen kan flytte fokus fra hovedforretningen - altså fodbolden - og føre til investeringer, der i sidste ende ikke gavner, fortæller Cortsen.

Der var kun ét tilbud

Da den internationale gruppe ville købe sig ind, lød det fra blandt andre mediet Inside Business, at prisen per aktie ville ligge på mellem 105-120 kroner. Planerne blev forpurret, da medierne skrev historien i forkøbet, og der kom aldrig et konkret bud, fortæller LDs direktør, Dorrit Vanglo, til B.T., mens der dog var drøftelser. Derudover ville Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen ikke sælge.

Dorrit Vanglo har ingen kommentarer til førnævnte beløb, der altså ville ligge over det beløb, som Lars Seier har betalt.

Ville du hellere have den tidligere beskrevne pris og set, at et køb var lykkedes dengang (i januar, red.)?

»Det er et hypotetisk spørgsmål, men hvis du spørger, om jeg hellere ville have en højere kurs, så er svaret selvfølgelig 'ja',« siger Dorrit Vanglo.

Hun fortæller desuden, at hun er meget tilfreds med, at LD nu har fået solgt deres aktieandel i Parken Sport & Entertainment. Ifølge de førnævnte tal ligger prisen på omkring 290 millioner kroner, men det tal kan Dorrit Vanglo ikke kommentere.

»Det er klart, at vi har kigget på, hvad vi kunne få for vores aktier. Og når der ikke har været alternative bud, så er det ikke så svært at vælge, kan man sige,« siger hun om buddet fra Lars Seier.

»I et eller andet omfang må de jo have koordineret det, for de køber tilsammen præcist vores aktieandel, så de må have talt sammen på en eller anden måde, men hvad der ellers er foregået på deres side, har jeg ingen viden om,« siger Dorrit Vanglo desuden til Berlingske om købet.

Hun oplyser, at årsagen til at sælge er for at passe på sine medlemmer, så man fortsat kan udbetale penge til dem. Parken Sport & Entertainment har ikke været en pengemæssigt givende forretning, men hun fastslår, at LD er kommet ud med en 'ok gevinst', og at hun intet dårligt har at sige om selskabet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Seier eller Erik Skjærbæk. Torsdag afholdes der pressemøde i Parken, hvor parterne vil udtale sig.