De kan ikke få armene ned i Brøndby i disse dage.

Og med et mesterskab efter 16 års tørke forstår man det godt. Men der er alligevel en vemodig stemning i truppen, afslørede topscorer Mikael Uhre dagen derpå.

»Vi skal ud og have noget god mad senere (tirsdag, red.), og så er det jo også her, vi skal sige farvel til nogle holdkammerater. Det vænner man sig aldrig til,« fortæller angriberen.

Årsagen til det vemodige farvel er, at flere nøglespillere som Marvin Schwäbe, Lasse Vigen, Hjörtur Hermannsson og Anthony Jung alle har kontraktudløb denne sommer.

Og der er stadig ikke fundet en afklaring på, om det er et officielt 'farvel' til dem allesammen.

»Der er jo altid udskiftning i en trup, og der er flere, der har kontraktudløb, men det kan selvfølgelig også være, det er et 'på gensyn'. Vi bliver dog nødt til at tage vores forholdsregler og give dem et ordentligt kram, hvis det er sidste gang, vi ses,« forklarer Uhre.

Den store udskiftning af spillere, som alt tyder på kommer til at ske, er dog ikke noget, der bekymrer cheftræner Niels Frederiksen:

»Jeg frygter ikke at stå med et helt nyt hold i næste sæson. Vi er en del af en forretning, og det skal gå op i en højere enhed. Og hvis det betyder et salg eller et farvel til nogle spillere, så er det sådan, det er.«

Han er desuden overbevist om, at han nok skal have en slagkraftig trup til rådighed, når den står på Champions League-kvalifikation fra næste sæson for det nykårede danske mestre.

Det er dog ikke hans opgave, understreger han videre:

»Det er CV’s (sportsdirektør Carsten V. Jensen, red.) job. Det skal i tale med ham om. Det vil jeg helst ikke gå i for mange i detaljer med.«

Mandagens 2-0-sejr over FC Nordsjælland sendte guldet til Brøndby, og derfor kunne spillere, trænere og resten af staben herefter sætte gang i en kæmpe fest med fansene.

