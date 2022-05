Han havde noget på hjerte. Det var tydeligt.

Nu, hvor mesterskabet var så godt som sikret med 2-0-sejren i Randers, ville Denis Vavro ud med et klart budskab, da B.T. og fanmediet Copenhagen Sundays fangede ham uden for omklædningsrummet.

Uden at nogen havde nævnt et ord om FC Midtjylland, bøjede FCK-stjernen sig således ind over diktafonerne, gik op i toneleje og udtrykte i krystalklare vendinger, at han er træt af Erik Sviatchenko fra FC Midtjylland.

»Da jeg kom her, hørte jeg Erik Sviatchenko sige, at han er den bedste spiller i Superligaen. Lad mig sige det direkte til ham, du har aldrig været den bedste Superliga-spiller,« siger Denis Vavro og tilføjer:

»I min tid her har du aldrig vundet noget. Kun pokalen,« lyder det fra Vavro, der ikke var færdig med at svine Erik Sviatchenko til.

»Jeg ser ham aldrig på banen, han har kun spillet 14 kampe eller sådan, og i vores kampe har jeg slet ikke set ham. Og har han scoret? Nej. Han taler kun. Jeg har spillet i Superligaen i to og et halvt år, og jeg har vundet to mesterskaber. Han har vundet et. Det er forskellen på ham og mig.«

Hvorfor er det, du fortæller det her nu?

»Fordi han gør et stort nummer ud af at sige, at han er den bedste spiller i Superligaen, og det bryder jeg mig ikke om. Sådan noget siger jeg aldrig om mig selv i interviews. Jeg har altid respekt. Både over for de dårligste og bedste hold i ligaen,« fortsætter Denis Vavro, der lidt overraskende ikke har nogen fra FCK som den bedste spiller i Superligaen.

»I mine øjne er den bedste spiller i Superligaen Henrik Dalsgaard, han er en god spiller og også en flink fyr.«

Du synes ikke, at Rasmus Falk eller andre er bedre?

»Denne fyr er den bedste. Også fordi han er en god fyr. Selv når han taber. Så kommer han og hilser og er professionel,« siger Vavro, inden han igen retter skytset mod FC Midtjylland, denne gang træner Bo Henriksen.

»Jeg kan også høre deres træner tale om gummiben. Jeg så deres kamp mod Brøndby, hvor deres egen målmand fik gummiben, og så skrev Kamil Grabara det på Twitter. Der begyndte fansene at grine, men vi viste også på banen, at vi bliver mestre. De vinder aldrig 12-0 i de sidste kampe,« pointerer Denis Vavro, der glæder sig til mandag, hvor guldet ifølge ham falder 100 procent på plads, når FC Midtjylland og Silkeborg mødes.

»Jeg tror, jeg starter med at fejre det i morgen. Jeg kom her og sagde fra start, at jeg ville vinde mesterskabet, og det gjorde jeg. Nu er vi seks point foran, og jeg tror, at Silkeborg vil hjælpe os i morgen,« spår den hårde forsvarsspiller, der pludselig også viste en anden side og lod tårerne flyde, da snakken faldt på mesterskabet.

»Det er hårdt for mig, og jeg står her og græder, fordi min bedstefar døde i år. Det her mesterskab er for ham,« siger han og tager sig lige en pause, inden han fortsætter:

»Det er okay. Jeg sagde til min familie, at jeg ville vinde mesterskabet for min bedstefar, det er svært for mig at sige noget. Jeg tror, at det slutter i morgen.«

Det gør det givetvis, men nu er der i hvert fald tændt op under en krig mellem Denis Vavro og Erik Sviatchenko.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Erik Sviatchenko.